Vakantievoorbereiding: wakker de weg op

Veiligheid op vakantie vraagt om goede voorbereiding, maar voldoende slaap is net zo belangrijk. Auto-expert Erik Jan de Jong van de ANWB geeft tips. En als er toch iets misgaat met de auto, helpt de wegenwacht reizigers weer de weg op.

Bij de filemeldingen klinkt het regelmatig: „Er is een auto met caravan geschaard op de A2.” In kranten staat het ook vaak te lezen: ”Auto met klapband blokkeert snelweg”. Het zijn zomaar wat nieuwsitems die in de vakantieperiode kunnen langskomen. Hieruit is al duidelijk: een goed begin van de vakantie is het halve werk. Al blijkt dat niet voor alle vakantiegangers vanzelfsprekend.

Erik Jan de Jong van de ANWB kent de berichten, maar volgens hem zijn er maar weinig ongevallen die door een technisch probleem worden veroorzaakt. „Over het algemeen hebben vakantiegangers die er met de auto op uit gaan hun materieel goed op orde. Hun auto en eventuele kampeermiddelen zijn meestal goed onderhouden en krijgen soms nog een extra vakantiecheck”, vertelt De Jong.

Hij constateert ook dat veel automobilisten zich laten informeren over veilig rijgedrag. „Helaas komt overbelading nog wel te vaak voor.”

Banden als sluitpost

Een opfriscursus of extra vakantiecheck kan handig zijn, maar pech onderweg is niet altijd te voorkomen. Volgens De Jong is regulier onderhoud van auto en caravan in principe voldoende om verantwoord op pad te kunnen gaan. Een extra check vlak voor de vakantie heeft wel voordelen: „Er kunnen dan nog eventuele mankementen aan het licht worden gebracht, vooral als de gewone onderhoudsbeurt al een tijd geleden is.”

Als belangrijkste aandachtspunten noemt De Jong de accu, de vloeistoffen in de auto, de banden en de remmen en de koppeling, koeling en verlichting. „De banden van aanhangwagens zijn nog vaak de sluitpost op de begroting”, weet hij. „Die draaien weinig kilometers en slijten dus langzaam.”

Toch kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan als de veroudering toeslaat maar niet wordt opgemerkt. De ANWB-specialist adviseert daarom de banden jaarlijks te laten controleren.

Oververmoeidheid

Terwijl heel Nederland de weg op gaat om in eigen land of daarbuiten te ontspannen, breekt voor de ANWB een drukke periode aan. „In de zomer van 2018 ontving de ANWB Alarmcentrale bijna 700.000 telefoontjes uit binnen- en buitenland”, vertelt De Jong. De top vijf van autopech bestaat uit startproblemen, brandende dashboardlampjes, lekke banden, afslaande motoren en accuproblemen.

De ongevallen die het nieuws halen, hebben volgens De Jong over het algemeen niets te maken met technisch falen. „Er gebeuren weliswaar ongelukken die te wijten zijn aan een klapband, maar vaker is een menselijke fout de oorzaak. Oververmoeidheid van de bestuurder is daarbij de belangrijkste.” Hij heeft dan ook een dringend advies: „Ga goed uitgerust op weg. Stop met chaufferen als je tegen de slaap vecht.”

Caravanperikelen

Ieder jaar komen ze terug: geschaarde caravans die de snelweg blokkeren. Ze zijn vaak het gevolg van een verkeerde belading. De Jong: „Een combinatie van auto en caravan kan technisch in uitstekende staat zijn, maar toch een gevaar vormen als deze verkeerd of te zwaar beladen is.”

Zijn advies: „Stop de zware spullen sowieso in de auto en probeer de caravan zo veel mogelijk te ontzien. Een veilig beladen caravan heeft het zwaartepunt zo laag mogelijk en zo veel mogelijk in het midden, dus rond de as.” Als de combinatie toch begint te slingeren, zit er niets anders op dan te remmen. „De snelheid moet er zo snel mogelijk uit.”

Bestuurders die in de binnenspiegel hun caravan over de weg zien schuiven, hoeven zich niet direct zorgen te maken over hun verzekering, vertelt De Jong: „Schade die bestuurders door hun toedoen met hun voertuig aan een derde toebrengen, wordt vergoed door de WAM-verzekering van de auto.”

Schade aan derden door verkeerde belading, een verkeerde manoeuvre of een technisch mankement valt ook onder de WAM-verzekering. „Achterstallig onderhoud kan wél een rol spelen bij de aansprakelijkheid in het omgekeerde geval, dus als een bestuurder zélf schade claimt van een derde. In dat geval zal een gedeelte van je schade door eigen schuld vaak voor eigen rekening blijven.”

Elektrische auto

Voor bestuurders die met een elektrische auto op vakantie gaan, gelden een paar specifieke aandachtspunten. „Een elektrische auto heeft veel minder onderdelen en is mechanisch gezien betrekkelijk eenvoudig”, vertelt De Jong. Pech onderweg kan daardoor in veel gevallen gemakkelijk worden opgelost. Het opladen van de auto vereist wél de nodige voorbereiding: sommige landen of regio’s hebben een eigen laadpas, waardoor niet alle passen overal bruikbaar zijn.

De Jong: „Kijk voor vertrek goed naar de laadpassen die worden geaccepteerd op de route. Het kan soms nodig zijn extra laadpassen aan te vragen.” Ook de kosten zijn niet onbelangrijk. „Op sommige plekken in Europa worden de kosten voor het laden niet per kilowattuur, maar per tijdseenheid gerekend. Daardoor moeten bestuurders mogelijk een andere laadprijs betalen dan ze dachten.”

Regels op een rij

De verkeersregels en eisen waaraan auto’s moeten voldoen, kunnen per land verschillen. De ANWB zet de belangrijkste landen waarin een vignet verplicht is op een rij.

Vakantiecontroles

Nog even een controle van auto en caravan kan een beetje extra gemoedsrust geven. ANWB-leden kunnen op zaterdag 6 juli in Den Haag en op zaterdag 20 juli langs de A16 bij Hazeldonk hun auto laten controleren.

In het buitenland

Panne in het buitenland is vervelend. Sommige verzekeraars bieden pechhulp en vergoeden reparaties. Eventueel kan een speciale alarmcentrale uitkomst bieden als je de taal niet machtig bent. Vervangend vervoer in het buitenland kan wel lastig en prijzig zijn. ANWB komt leden in Frankrijk en Italië in juli en augustus tegemoet met zestien wegenwachten in het buitenland.

Pechhulp

Een verzekering voor pechhulp kan handig zijn, maar wat is wel en niet bij de polis inbegrepen? De Consumentenbond maakte een overzicht van pechhulpverzekeringen. Bekijk de uitgebreide informatie op consumentenbond.nl/autoverzekering/pechhulpdekking.