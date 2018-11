Toyota Aygo blijft een kleintje van formaat

Vanwege het wegvallen van diverse stimuleringsmaatregelen voor hybrides moet Toyota harder vechten voor zijn positie. Maar met de kleine Aygo lijkt dat helemaal niet nodig. Jaar na jaar scoort het model beter. Was een facelift dan wel nodig?

Een facelift voor auto’s lijkt eerder mode dan noodzaak. De boel even lekker opfrissen. Opnieuw aandacht vragen voor een bestaand model. En in het geval van de Aygo is de vormgeving anders, maar niet noodzakelijkerwijs beter.

Een klein model werd in het verleden vaak aangeduid als stadsauto: wat niet direct positief bedoeld was. Maar auto’s worden steeds groter, en dat betekent dat de kleinste modellen op de markt inmiddels een aardig volwassen formaat hebben. De Aygo meet 3,47 meter in lengte en kan als drie- en als vijfdeurs worden gekozen. De eerste oplage dateert van 2005. Het huidige model kwam in 2014 op de markt. Helemaal nieuw was de tweede variant niet. De auto rolt op hetzelfde chassis en maakt gebruik van dezelfde motorische techniek.

Een van de bijzondere kenmerken van de Toyota Aygo bij de lancering vier jaar geleden was de nadrukkelijke X-vorm in het front. Hoewel het front volledig is vernieuwd, speelt de X nog steeds een beeldbepalende rol. Het verschil is vooral dat de X-vorm nu volledig in de carrosseriekleur wordt uitgevoerd, in plaats van in diverse accentkleuren.

Kleurrijk blijft de Aygo beslist. Niet alleen vanwege de beschikbaarheid van nieuwe kleuren, zoals het ”reddish purple” van de Aygo voor deze autotest. Het dak kan bijvoorbeeld in een contrastkleur worden gespoten. Bij deze X-Cite-uitvoering is dat altijd zwart. Bij de X-Clusive kan de klant kiezen uit zwart of zilvergrijs.

Vrolijk

Vrolijkheid vind je ook in het interieur. Aan de bovenkant verschuilt het meegespoten metaal van de portieren zich niet onder het deurpaneel. De omlijsting van de ventilatieroosters heeft de carrosseriekleur. De stiksels van de bekleding zijn bijpassend van tint, net als de rode randen van de vloermatten en de pookknop. Voor wie dit allemaal net iets te veel van het goede is: de auto is er ook in meer gedekte kleuren.

De techniek van de Aygo onderging eveneens een update. Dat heeft alles te maken met de invoering van de nieuwe verbruikscijfers in Europa, de WLTP. Alle nieuwe en bestaande auto’s worden getest volgens realistische normen die meer aansluiten bij het brandstofverbruik in de dagelijkse praktijk. De 1 liter driecilinder van de Aygo levert voortaan 72 in plaats van 69 pk. Dat betekent geen groot en merkbaar verschil. Bij het koppel, dat aangeeft hoeveel trekkracht een motor levert, is er zelfs sprake van een daling. Kan er dan wel van een verbetering worden gesproken? Jazeker, het koppel klimt namelijk veel sneller richting de maximale waarde. Dat betekent dat de Aygo bij lage toerentallen meer souplesse biedt. Die souplesse wordt beloond met een iets gunstiger brandstofverbruik. Bij een normale omgang scoort de kleine Toyota tegen de 1 op 20. Dat is behoorlijk gunstig en zet diverse andere kleine modellen op achterstand.

De 1-liter klimt gretig in toeren, maar zet daarbij wel meteen een luide keel op. Deels komt dat door de isolatie of het gebrek daaraan, maar het hoort ook bij de typische kenmerken van een 3-cilindermotor.

De Aygo biedt voorin genoeg plaats voor twee volwassenen. De ondersteuning is redelijk. Op lange ritten kun je het beste af toe een pauze inlassen. De achterbank biedt een beperkte beenruimte. Achterpassagiers van de vijfdeurs kunnen zich een beetje opgesloten voelen. De ruitlijn loop naar achteren sterk op. Bovendien kun je de portierruiten niet naar beneden draaien. Ze klappen slechts naar buiten.

De bescheiden bagageruimte van 168 liter is slechts uit te breiden tot maximaal 754 liter als de achterbank (in delen) wordt neergeklapt. Natuurlijk is een bescheiden binnenruimte inherent aan de afmetingen. Maar de Aygo staat ook tegenover concurrenten die ruimtelijk duidelijk meer te bieden hebben.

De laatste jaren zijn de meest compacte auto’s op de markt door tal van belastingverhogingen flink duurder geworden. De grenswaarde van 10.000 euro is inmiddels door iedereen overschreden. De Aygo staat in de prijslijst vanaf 11.695 euro als driedeurs. De meerprijs voor de vijfdeurs komt op 350 euro. Begrijpelijk dat vrijwel iedereen daarvoor kiest. De behoorlijk complete X-Cite is er alleen als vijfdeurs voor 15.245 euro. Best concurrerend in dit segment.

Toyota Aygo X-Cite 5d

Topsnelheid

160 km/u

Acceleratie

14,1 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld

5,1 liter/100 km

CO2-uitstoot

86 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

n.v.t.

+

Brandstofverbruik. De opgewaardeerde 1-litermotor neemt genoegen met weinig brandstof.

Vormgeving. Toyota geeft de Aygo veel speelse details en kleur mee.

-

Ruimte. Voorin biedt de Aygo behoorlijk de ruimte aan twee volwassenen. Op de achterbank en in de bagageruimte is het krapper.

Geluid. De 3-cilinder in de Toyota Aygo is niet bepaald een stille motor. Bij vlot accelereren is de 1-liter zelfs rumoerig.