Tijd om een creatieve hobby op te pakken

De verscherpte maatregelen zorgen in veel agenda’s voor witruimte. Tijd die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om een creatieve hobby op te pakken.

Tassen maken

Zelf van stof een tas maken is eenvoudiger dan het lijkt. De auteur van dit boek denkt dat iedereen de zogenaamde basistas –een soort shopper met handvatten van keperband– in een uurtje in elkaar heeft gezet. Maar ze beschrijft ook complexere werkstukken, zoals een clutch met magneetsluiting en een rugtas voor kinderen inclusief opgestikt zakje met ritssluiting. Hoe je dat doet, een rits netjes inzetten, legt ze met een uitgebreid stappenplan uit. Ook wie nergens heen gaat en dus helemaal geen nieuwe tas nodig heeft, vindt in dit boek inspiratie. Bijvoorbeeld een toilettas met vakken die ervoor zorgen dat flessen netjes rechtop blijven staan.

Tassen naaien. 18 stijlvolle tassen voor elke gelegenheid, Anna Alicia; uitg. Manteau, Antwerpen; 144 blz.; € 22,50.

beeld Manteau

Figuren borduren

Borduren is eigenlijk tekenen en kleuren met naald en draad, vindt de auteur van ”Leuke figuren borduren”. Maar dan wel in slow motion – daarom vindt ze het juist zo fijn om te doen. In dit boek draagt ze ideeën aan om allerlei oppervlakken met borduurwerk te versieren: kaartjes, rugtassen, theedoeken, kaften van schriften, T-shirts en ga zo maar door. Aan een aantal steken om lijnen, stippen en druppels te borduren heb je daarbij genoeg. De auteur legt uit hoe je die maakt en hoe je patronen op stof over kunt nemen, bijvoorbeeld door borduurvlies te gebruiken. Het grootste deel van het boek staat vol lijntekeningen om na te maken: autootjes, dingen van de boerderij, deftige dames en sneeuwvlokken. Vrolijke plaatjes van overzichtelijke projecten. Je krijgt gelijk zin om te beginnen.

Leuke figuren borduren. Leer de basissteken en kies uit meer dan 500 moderne borduurmotiefjes, Wendy Gratz; uitg. Manteau, Antwerpen; 128 blz.; € 19,99.

Aan de slag met macramé

Wandversieringen en plantenhangers van macramé zijn weer helemaal terug van weggeweest. Aan de hand van dit boek kun je zelf leren hoe je zulke objecten maakt. Het begint met een gedetailleerde uitleg van dertig verschillende manieren om koorden te knopen. Daarna beschrijft de auteur verschillende projecten om zelf mee aan de slag te gaan. Voor beginners: een plantenhanger of een schoudertas. Maar ook voor doorgewinterde knopers: een baldakijn voor boven een bed, bijvoorbeeld, en een jurk. De auteur ziet haar boek als een soort hommage aan de kunst van het knopen, die de eeuwen door in verschillende culturen is beoefend. De eerste editie van dit boek verscheen een paar jaar geleden. Naar aanleiding van reacties van lezers schreef ze deze uitgebreidere editie, die ook meer de diepte in gaat.

Macramé 2, Fanny Zedenius; uitg. Manteau; 176 blz.; € 22,50.