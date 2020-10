Standaard Gmail en Chrome op iPhone, politiedrone en nieuwe emoji’s

Een langgekoesterde wens van iPhonegebruikers gaat in vervulling, de tijdgeest wordt onthuld door nieuwe emoji’s en de waterpolitie controleert nu ook met drones.

Geen Safari maar Chrome als standaardbrowser

Voor iPhonegebruikers met een Gmailaccount was het een terugkerende irritatie dat Gmail niet als standaard e-mailapp kon worden ingesteld. Tot blijdschap van IOS 14-bezitters is die irritatie sinds medio september verleden tijd. Google heeft een nieuwe versie van Gmail uitgebracht, waarmee de app als standaard e-mailapp kan worden gebruikt. Apple stelde op zijn beurt het besturingssysteem van IOS 14 verder open, waardoor gebruikers eenvoudiger apps van derden in kunnen stellen als standaard. Daardoor is het op de nieuwste iPhone mogelijk om een standaardbrowser in te stellen. Fervente Chromegebruikers bijvoorbeeld kunnen die browser voortaan aanvinken als hun standaardbrowser. Ten slotte bracht Apple wijzigingen aan in de interface van iPhones, waardoor het mogelijk is widgets te plaatsen op homescreens.

Nieuwe tijden, nieuwe emoji’s

Met enig gevoel voor drama zou je kunnen zeggen dat emoji’s de barometer van de tijdgeest zijn. Wanneer de emoji’s voor het volgende jaar worden gepresenteerd, is het dan ook opletten geblazen. Het Unicode Consortium, de non-profitorganisatie die emoji’s goedkeurt en uitbrengt, introduceerde de nieuwe lichting eind september. Voor het jaar 2021 werden 217 nieuwe emoji’s gepresenteerd, waarvan het in 210 gevallen gaat om nieuwe huidskleurvarianten van bestaande emoji’s. De zeven die wel nieuw zijn, bestaan uit een brandend hart, een helend hart, een vrouw met een baard, een genderneutraal persoon met een baard, een zuchtend persoon, een hoofd in de wolken en een gezicht met spiraalogen. Vanwege de coronacris werd dit jaar slechts een select pakket emoji’s gepresenteerd. De nieuwe emoticons zijn vanaf begin 2021 te gebruiken. Voor 2022 wordt een grotere uitbreiding van emoji’s verwacht, waarin de uitbraak van het coronavirus ongetwijfeld weerspiegeld zal zijn.

Heterdaadjes met een drone

De combinatie van de coronacrisis en een warme, droge zomer zorgde voor een drukke zomer op het water. Net zoals op het asfalt worden ook op het water geldende regels regelmatig met voeten getreden. Nadeel voor de politie is dat ze vaak te laat is om een strafbaar feit te constateren. Mede daarom startte de politie deze zomer een proef met drones om watersporters te controleren. De proef is inmiddels geëvalueerd en gaat dankzij het succes breder uitgerold worden in Nederland. Het experiment werd deze zomer nog alleen in Oost-Gelderland gedaan. In juli, augustus en de eerste helft van september controleerden de drones daar in totaal 150 vaartuigen. Dat leverde 56 boetes op voor te snel varen en waterskiën op plekken waar dat niet mag. Er is gecontroleerd boven de Rijn, boven de Randmeren en in Giethoorn. Groot voordeel volgens de politie is dat de drones „vrij onzichtbaar” zijn, waardoor er een grotere kans is op ‘heterdaadjes’. De controle met de drone is geen vervanging van de reguliere controles, benadrukt de politie.