Spinazie bij de koffie

Wortel, courgette, bietjes, bloemkool, pompoen, kidneybonen – de afgelopen jaren heb ik al heel wat cakes, taarten en brownies gebakken met groente of peulvruchten erin. Omdat het leuk is om dingen uit te proberen. En ook omdat het goed voelt, want zeg nou zelf, in zo’n worteltaart of bonenbrownie zit toch maar mooi een extra portie vitamines en vezels. Naast de toegevoegde suikers – inderdaad.

Sommige baksels vielen tegen, een enkeling mocht op herhaling. Dat gebeurt niet zo snel, ik ga altijd ongepland weer aan de slag met iets nieuws, in plaats van succesrecepten flink uit te buiten.

Wie weet komt deze groene taart (of cake, hoe je hem wilt noemen) wel vaker terug. Omdat-ie er zo verrassend uitziet. De groene kleur geeft dit gebak een Arabische uitstraling. Je moet meteen denken aan baklava en andere baksels met pistachenoten. Maar de kleur is hier ergens anders van afkomstig. Van spinazie. Die proef je niet terug, is de algemene reactie. Niet helemaal waar: vers uit de oven, zonder room erop of erin, is het groen, zeker door goede proevers, heus wel te herleiden.

De taart is makkelijk te maken (met diepvriesspinazie) en smaakt heel toegankelijk. Het gebak is echt een allemansvriend: zoet, romig, met veel vanille.

Zoete spinazietaart komt uit Turkije en het leuke aan dit recept –afkomstig van een Nederlands-Turkse dame– is dat het geen vet bevat. Althans, de cake zelf, want de vulling is natuurlijk een en al room. Bij de meeste varianten die op internet rondzwerven (helaas blijkt iets wat je nieuw ontdekt zelden echt uniek te zijn) gaat er in het cakebeslag ook nog een stevige hoeveelheid zonnebloemolie.

Hier dus niet; het is eigenlijk groen biscuitgebak. Een prima excuus om veel room in en op de taart te smeren. Volgens het oorspronkelijke recept (zie hiernaast) heb je 600 milliliter slagroom nodig (drie pakjes houdbare room), ik heb het gedaan met 500 milliliter verse. Ook nog best een indrukwekkende hoeveelheid. Wie echt wil minderen, kan de room alleen bovenop smeren. Wat natuurlijk wel minder lekker is.

Turkse spinaziecake

Ingrediënten

- 3 eieren

- 250 g kristalsuiker

- zakje vanillesuiker

- 225 g spinazie (diepvries, in deelblokjes)

- 275 g bloem

- 1 zakje bakpoeder

- voor de room: 3 pakjes slagroom (à 200 ml), 3 zakjes klop-fix (slagroomversteviger), 3 zakjes vanillesuiker, 3 eetlepels suiker

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Laat de spinazieblokjes iets ontdooien. Klop de eieren met de suiker en de vanillesuiker luchtig. Zorg dat de suikerkorrels zijn opgelost. Maak in de tussentijd de spinazie fijn. Dan kan gewoon met de hand of, als de spinazie nog wat bevroren is, met een scherp mesje. Meng het met de bloem en de bakpoeder, om het alvast gelijkmatig te verdelen.

Voeg het spinaziemengsel toe aan het eimengsel en mix het nog even goed door elkaar, tot het een glad beslag is geworden.

Doe het beslag in een ingevette bakvorm of ovenschaal van ongeveer 20 bij 30 centimeter. Maak de bovenkant glad. Zet de vorm in de oven en bak in ongeveer 30 minuten gaar. Laat afkoelen.

Klop intussen de room met de slagroomversteviger en de vanillesuiker tot een dikke substantie. Snijd de cake voorzichtig in de lengte door en bestrijk de onderste helft met de helft van de room. Zet de bovenkant erop en doe de rest van de room erop. Zet de cake in de koelkast om op te stijven. Als de taart stevig is geworden, kun je mooie blokjes snijden (liefst na een dag).