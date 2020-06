Spetterende activiteiten op het Eiland van Maurik

De zon straalt, het water schittert. Met hoge snelheid raast een rubberboot over de Nederrijn. Het water spat op. Het Eiland van Maurik biedt een reeks aan activiteiten. Ontspannend en inspannend.

Onder de rook van het Stuw- en sluizencomplex Amerongen in de Nederrijn ontrolt zich een uitgestrekt watergebied. Groen beboste eilandjes steken af tegen het donkerblauwe water. Dagjesmensen dobberen met bootjes op de plas.

Evenementenlocatie Eiland van Maurik 19, aan het begin van de coronacrisis grotendeels stilgevallen, komt weer steeds verder op stoom. Jetskiën en kanovaren, suppen en surfen. In de verte tuft een ouder echtpaar in een elektrische motorsloep geruisloos over het water. Iets verderop vermaakt een groep jongeren zich op een pontonboot. Luidruchtig.

Het uitgestrekte recreatiegebied, hartje Betuwe, is gelegen bij de dorpen Maurik en Eck en Wiel. In 1965 is daar een kanaal gegraven en het stuwcomplex Amerongen gebouwd, een waterkrachtcentrale van 10 megawatt. Een stukje rivier raakte daarbij buiten gebruik.

Langs deze dode rivierarm van de Nederrijn bevindt zich nu een 220 hectare groot recreatiegebied. Inclusief jachthaven, vakantiepark en stranden. Alles in de uitwaarden van de waterweg tussen Duitsland en Rotterdam.

Wandelaars, fietsers en mountainbikers kunnen zich uitleven in het voormalige zandwinningsgebied. Ponyrijders ook. Alleen onder water is nog iets te zien van de industriële activiteiten van weleer. „Daar is het 15 meter diep”, wijst Sijbrand Booij (43) van EilandvanMaurik19 (EVM19) naar het vrijwel rimpelloze water. De evenementenorganisatie beschikt over een 16 hectare groot terrein aan het water.

Hongerlijden hoeft niet op Eiland van Maurik. Pizza, pannenkoeken, een snelle snack of een belegd broodje, sinds 1 juni is de horeca weer op gang gekomen. Bezoekers kunnen in de beachclub buiten loungen met een cocktail, Spaanse sandwich of Italiaans ijsje. Met uitzicht over het water.

Krachtpatser

Het Eiland van Maurik19 Outdoor Resort biedt binnenkort, als de overheid de coronamaatregelen nog verder versoepelt, nog meer actie. Langs de houten steiger dobbert een forse rubberboot. Ruim 7,85 meter lang, 2,50 meter breed. Met een 250 pk sterke Yamaha-buitenboordmotor. Krachtpatser.

„We varen straks met 80 tot 85 kilometer per uur over het water”, waarschuwt EVM19-bedrijfsleider Sijbrand Booij, dik vijftien jaar in het vak. Passagier Laura (19) trekt wit weg. Echt? Zó hard...?!

De donkergrijze rib biedt tijdens een proefvaart –ver vóór de coronacrisis– plaats aan acht personen. Alleen staanplaatsen. „Om te voorkomen dat mensen tijdens het varen rugklachten oplopen als de boot op het water klapt, gebruiken we geen stoeltjes”, legt Booij uit. „De benen vangen de klappen op.”

Voor vertrek krijgen de opvarenden een reddingsvest om. Een opblaasbare. Een kleintje maar. „Werkt perfect”, verzekert de ribbestuurder. „Komt het reddingsvest in aanraking met water, dan blaast het zich vanzelf op.” Eén waarschuwing: „Probeer ’m niet uit. Zo’n CO2-opblaaspatroon kost 25 euro.”

Nog een paar instructies. „Hou je liefst met twee handen stevig vast, maar in ieder geval met één.” Of deze. „Als je een zonnebril op hebt, kijk dan vooral niet achterom als we op volle snelheid varen. Want dan ben je gegarandeerd je bril kwijt.”

Booij start de boot. De motor gromt. Langzaam zet de rib zich in beweging. De bestuurder is via een draad verbonden met de boot. Mocht Booij onverwacht overboord slaan, dan schakelt de motor automatisch uit. Geruststellende gedachte. De rib kachelt langzaam naar de rivierarm. „We mogen hier maar 9 kilometer per uur varen.”

Op open water trekt de bestuurder onverwacht de gashendel open. Vól gas. In vliegende vaart stormt de rib op de overkant van de rivierarm af. De basaltblokken langs de kant komen angstig dichtbij. Laura, rechtsachter, houdt haar adem in. Pfff.

Op het laatste moment gooit Booij –met een brede grijns– de rib in een bocht naar rechts. De vier opvarenden halen opgelucht adem. Wow. Op hoge snelheid koerst de bestuurder z’n de donkergrijze rubberboot richting de stuw van Amerongen. Het witte sluizencomplex steekt scherp af tegen de strakblauwe lucht.

Het stuwcomplex is afgezet met drie, vier groene boeien. Booij gooit zijn rib in een bocht naar links en scheert langs boei 15A. Verder, harder. De snelheidsmeter klimt snel: 65,5 km/uur, 71,5 km/uur... Even later tikt de rib 86 km/uur aan.

In vliegende vaart stuift de rib over het water. De bestuurder neemt een scherpe bocht naar links, vaart rechtdoor, neemt weer een scherpe bocht en snelt over z’n zelf opgeworpen golven heen. De boot klapt op het water. Klasse.

Rechtdoor nu. Bomen, koeien en weilanden schieten voorbij. De wind waait woest door de haren. Genieten op volle kracht. Een iel motorbootje iets verderop op het water schommelt lekker op de golven van de rib. De watersporter steekt vriendelijk z’n duim omhoog.

Booij mindert vaart. De buitenboordmotor komt weer op adem. Zo’n rib lust wel een slokje. „De motor verbruikt een op een”, vertelt de bestuurder. „Eén liter voor één kilometer varen.”

Katapult

Wie de handen uit de mouwen wil steken, kan zich uitleven bij EVM19. De evenementenorganisatie, gespecialiseerd in onder andere teambuildingsessies en bedrijfsuitjes, maakt deel uit van het Van der Valkconcern. „De Nuland-tak”, verduidelijkt Booij.

Een houten loopbrug voert naar River Beach, het terrein voor katapultbouwen, boogschieten of klimbos. Of zelf vuur maken. Quadrijden, 4x4- en offroad motorrijden kan op een parcours iets verderop. Jetskiërs kunnen zich uitleven op een eigen stuk water. Het recreatieterrein met water en zand is bij uitstek geschikt voor een Obstacle Mud Run-baan, een modderrace met hindernissen.

EVM19-bedrijfsleider Sijbrand Booij kan niet wachten tot de overheid de coronamaatregelen verder versoepelt. „Straks kunnen we weer vol gas met alle activiteiten.”

Gratis zonnen en zwemmen

Het Eiland van Maurik is een „waterparadijs” voor jong en oud. Bezoekers kunnen er zwemmen, zonnen en zeilen. Of vissen. Gratis. Alleen parkeren kost geld.

Het recreatiegebied biedt verder –tegen betaling– mogelijkheden om te waterskiën, te voetgolfen en te rijden op een Solex. Liefhebbers kunnen terecht op een pitch- en puttgolfbaan, in een escaperoom of een overdekt zwembad met glijbaan.

Het 220 hectare grote recreatiegebied bevindt zich vlak bij Maurik, in de gemeente Buren. Het Eiland van Maurik wordt ook wel de ”oogappel van de Betuwe” genoemd.

Het recreatiepark van Uiterwaarde is uitgegroeid tot een populair, groen waterrecreatiegebied met zandstranden, ligweides en goed zwemwater voor dagjesmensen. Watersporters kunnen kiezen uit twee jachthavens, een camping of een vakantiepark.

Bekijk voor een bezoek even het laatste nieuws over coronamaatregelen op uiterwaarde.nl/recreatieparken/eiland-van-maurik