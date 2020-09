Spellenmarkt blijft jong en fris

Met een jaarlijkse stortvloed aan spellen zou je verwachten dat de originaliteit van spellenfabrikanten een keer is uitgeput. Niet, zo blijkt uit een snelle blik op de producten die dit jaar zijn genomineerd in de Speelgoed van het Jaar-verkiezing. Vernieuwende spelconcepten, oude ideeën in een leuk nieuw jasje én –voor de verandering– minder bekende merken houden de speelgoed- en spellenmarkt jong en fris. De meeste nominaties kunnen qua inhoud ook door de beugel, maar dat geldt niet voor elk spel.

Denk niet dat meedoen aan de verkiezing helemaal geen spelregels kent. Fabrikanten moeten zichzelf aanmelden voor de voorselectie en betalen € 3500 per genomineerd product. Voor dat geld spelen ze zich wel in de kijker van de speelgoedwinkels, in de hoop het inschrijfgeld dubbel en dwars terug te verdienen. Stemmen kan tot en met 1 november.

Louis aan een liaan

Met één hand bungelt Louis aan een strakgespannen liaan. Ondertussen voorzien kleuters ’m van lekkere hapjes: zware ananassen en lichte meloenen. En dan moeten de hagedissen en onhandige vleermuizen ook nog mee. Een dobbelsteen bepaalt wat je aan zijn armen en poten hangt, maar pas op: als de lading te zwaar wordt, schiet de liaan los en vliegt alles in het rond!

Hilariteit alom natuurlijk als het misgaat, maar ook gespannen gezichten en af en toe ronduit teleurstelling. Deze variant op Ezeltje Strekje is leuk, duurzaam en goed voor veel speelplezier.

Categorie: 4 & 5 jaar

Een computerspel op z’n LEGO’s

Ooit was Super Mario populair op Windowscomputers en zelfs op grafische rekenmachines. Nu presenteert LEGO een heel nieuwe productlijn rondom de olijke loodgieter. De combinatie van LEGO-bouwdozen met een app zorgt voor een mix van online en offline. Dus bouw je hindernissen volgens 3D-bouwinstructies, waarna LEGO Super Mario ze aflegt. Een smartphone en zware app (722 MB) zijn onontbeerlijk. Veel uitdaging biedt de lijn niet. Om het over de smartphone op deze leeftijd nog maar niet te hebben.

Categorie: 6 & 7 jaar

Spelen met kleuren

”Waarschuwing: dit spel is heel verslavend!” staat er op de doos van Color Addict. Dat is niets te veel gezegd. En dat met alleen een stapel kaarten.

De kaarten in Color Addict bevatten de naam van een kleur, bijvoorbeeld ”Oranje”, maar de letters kunnen een andere kleur hebben, zoals blauw. Aan de spelers de taak om een kaart neer te leggen met een willekeurig woord in oranje letters (want de naam was Oranje) of in blauwe letters (want de letters waren blauw). En dan mag het woord ”oranje” of ”blauw” ook nog, ongeacht de kleur letters. Zo verandert het spel bij elke opgelegde kaart. Zie dan maar als eerste je kaarten kwijt te raken.

Het spel is hilarisch én verslavend, maar spelers kunnen er even snel door van kleur verschieten als de kaarten zelf.

Categorie: 8 & 9 jaar

Nadenken op drie vlakken

Je moet het de mensen van Smart Games nageven: ze slagen er steeds weer in om met nieuwe denkspellen te komen die vernieuwend en leuk zijn. Cube Duel is ook zo’n vondst. Twee spelers moeten met uiteenlopende vormen ervoor zorgen dat de zichtbare zijden van de kubus zo veel mogelijk van hun eigen kleur bevatten. Tetris voor gevorderden dus, waarbij het passen en meten is om te scoren en mogelijkheden voor de andere speler weg te kapen. Een mooi uitgevoerd boekje met uitdagingen zorgt dat je het spel ook alleen kunt spelen. Leuk aan Cube Duel is dat spelers vanaf een jaar of vijf al mee kunnen doen. Het spelniveau groeit met de leeftijd en inzichten van de spelers mee.

Categorie: 10 & 11 jaar

Vikingspel

Het woord ”kaartspel” doet snel denken aan kroegen, maar feitelijk is ieder spel met kaarten een kaartspel. Zo ook Herrlof, dat spelers meeneemt naar de Vikingtijd. In vijf rondes, met troeven, voorspellingen en gevechten, wordt uitgemaakt wie de volgende Vikingkoning is. Heel ingewikkeld is Herrlof niet, maar het spel biedt uitdaging genoeg. Afhankelijk van de ervaring met ”slagenspellen” is er ook wat tijd nodig om het spel onder de knie te krijgen. Daarna kun je het spel eindeloos spelen. Of tot het meegeleverde scoreblokje leeg is. Dat duurt wel even, en daarna kun je altijd nog verder met gewoon papier natuurlijk. Handig mee te nemen – en leuk voor in een pauze of op een verjaardag.

Categorie: 12 t/m 17 jaar

Op ruimtemissie

Op ruimtemissie aan je keukentafel: in De crew kan het. Het ”coöperatieve slagenspel met missies” dwingt spelers om al samenwerkend vijftig missies te volbrengen. Elke ronde (”slag”) van het spel levert een winnaar op die de kleur voor de volgende ronde bepaalt. Ondanks de samenwerking is communiceren over de kaarten echter verboden. Gelukkig zijn er communicatiefiches, waardoor er toch beperkt overleg mogelijk is. Het spel vergt wat gewenning (er zijn niet voor niets twintig pagina’s met uitleg), maar biedt daarna veel uitdaging. Leuk voor liefhebbers van diepgang en samenwerking.

Categorie: 18+