Sfeerverlichting biedt meer dan sfeer en licht

Het is volop voorjaar. Met nog een maand tot de langste dag is er zonlicht in overvloed. Maar ook in de zomer kunnen we nog wel wat kunstlicht gebruiken. Diverse innovaties doen het ook goed op lange zomeravonden.

De Lucis Simple Power belooft meer dan 50.000 branduren. Dat betekent –in theorie– ruim vijf en een half jaar onafgebroken licht – dankzij een spatdicht ontwerp óók in de regen. Terwijl helderwit licht overdag voldoende zicht moet bieden, zorgt oranje licht dat ’s avonds je serotoninehuishouding niet wordt verstoord. En mochten andere aanwezige apparaten het laten afweten, dan biedt de ingebouwde powerbank voldoende voeding – draadloos als het moet.

Functies te over dus op de Lucis Simple Power. Maar werken ze ook?

„Ja”, is het korte antwoord: weer en wind brengen de Lucis-lamp niet van zijn stuk. De capsulevorm van de lamp speelt daarbij een belangrijke rol. Achter een flexibel afdekplaatje zitten twee knopjes en twee USB-aansluitingen, waarmee nagenoeg alle functies van de lamp worden bediend. Zodra de aan-uitknop wordt ingedrukt, werpt de lamp direct een helder licht op de omgeving. Wie nog een keer op de knop drukt, laat het licht bovendien van kleur verschieten. En met twee aanrakingssensoren aan weerszijden bepaal je hoe helder het licht moet schijnen. Op de zuinigste stand levert dat een theoretische brandduur van 88 uur op – ruim voldoende voor de komende maanden, want zo lang zullen de zomernachten hier niet worden.

Ook de spatwaterfunctie werpt haar vruchten af. Een heel gerichte waterstraal op de sensoren zorgt wel dat de lamp opeens heel wat helderder schijnt, maar verder geeft de lamp geen krimp.

Gaandeweg het gebruik blijkt het capsuledesign niet alleen een esthetische functie te hebben. Door de verticale symmetrie kun je de lamp namelijk ondersteboven op de standaard zetten, waardoor je je apparaten draadloos kunt opladen zonder dat het licht uit moet. Handig, want de powerbankfunctie met USB-aansluiting kennen we wel, maar de Qi-technologie wordt veel minder ondersteund. In de praktijk blijkt de USB-aansluiting echter ook prima te werken. En opladen gaat natuurlijk ten koste van de gebruiksduur. Het beste recept voor lang gebruiksplezier: telefoons weg en samen van de lange avonden genieten.

Lucis Simple Power € 89,95 via lucislamp.com

Conclusie

+ Boordevol functies. Een lamp voor overdag en ’s avonds – neer te zetten en op te hangen en niet bang voor een beetje regen: deze lamp biedt dagenlang licht. Binnen en buiten.

+ Gemakkelijk mee te nemen. Op je nachtkastje, op je terras of in je vakantie: je kunt de Lucis Simple Power bijna overal gebruiken.

- Prijzig. Ook al biedt de Lucis Simple Power veel functies, met een prijskaartje van bijna 90 euro is hij niet goedkoop. Veel gebruiken dus.

Schilderen met ‘elektriciteit’

De reclame van Bare Conductive kopt: ”Paint, Plug, Play”. De slogan vertelt precies wat je met de Electric Paint Lamp Kit in handen krijgt: een bouwpakket met ‘elektrische verf’. Daarmee maak je je eigen lamp. Of beter gezegd: drie lampen – in evenzoveel moeilijkheidsgraden.

Naast drie sjablonen bevat het bouwpakket een USB-kabel, een tubetje ‘elektrische verf’ en een kleine printplaat met een lampje. Led natuurlijk: zuinig, goedkoop en ruimtebesparend. De uitdaging: de elektrische verf zo aanbrengen op de sjablonen dat er een elektriciteitsverbinding tussen de lampknop en de printplaat ontstaat.

Veel uitleg behoeft het bouwpakketje niet. Dankzij de voorgedrukte lijnen op de sjablonen is direct duidelijk waar verf en printplaat moeten komen. Zorgvuldig brengen we de verf aan. Daarna volgen printplaat en ‘lampenkap’. Even fröbelen en hop: de lamp is klaar.

Het is geen verrassing dat de lamp het doet. Wat wél verrast, is de dimfunctie: die werkt niet. De lamp heeft daardoor maar één stand: oogverblindend.

Gelukkig hebben we nog twee sjablonen om te proberen. En als verf en sjablonen op zijn, kunnen we een eigen lampenkap knutselen van vouwblaadjes. Die leveren dankzij de ledlamp geen brandgevaar op. Leuk voor een regenachtige lentedag.

Electric Paint Lamp Kit € 38 excl. btw via bareconductive.com

Geen halsbrekende toeren

Op mijn vraag als kind hoe de koster de lampen aan het hoge kerkplafond verving, kreeg ik een onvergetelijk antwoord: hij gooide het peertje in een draaiende beweging omhoog, waarna het moeiteloos in de fitting bleef zitten. Voor kosters die hiervan dromen is er goed nieuws: met de Magbulb kan de draaibeweging achterwege blijven. Het onderstuk bestaat uit normaal schroefdraad, dat in een fitting wordt gedraaid. Daarna kan in het bovenste stuk een bolletje worden geplaatst. Beide onderdelen klikken vervolgens magnetisch in elkaar. Rest de vraag hoe veilig dit is. Het magneetsysteem voorkomt in elk geval scherven en zorgt dat je de klus met één hand klaart. Brandbestendig materiaal moet oververhitting voorkomen.

Magbulb 3 voor $ 38 (ca. € 35) via kickstarter.com

Betalen voor je licht

Wat het kost om je lamp níét achter je uit te doen, merk je pas als de energierekening komt. Bewustwording op het gebied van energieverbruik komt dan ook achteraf. Daarom bedacht een studio uit Californië DINA, een lamp die pas gaat branden als je er een munt in gooit. Het idee erachter is heel eenvoudig. De designlamp met voet is aan de bovenkant voorzien van een opening. Gooi je daar geld in, dan springt de lamp aan. Betalen naar gebruik dus, al maakt het niet uit welk muntstuk je erin gooit. De lamp gaat pas uit zodra je zelf de uitknop bedient. Wat het oplevert? Vooral bewustwording, want zo leer je dat energie geld kost. Het geld kun je achteraf uit de lamp halen. Houd je dat mooi in je zak.

DINA

$ 45 (ca. € 42) via kickstarter.com

