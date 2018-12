Praktisch: Tips om plastic te vermijden

Twee Nederlandse zussen, Jessie en Nicky Kroon, doen in ”Het zero waste project” verslag van hun –soms wel wat naïeve– pogingen om plastic zo veel mogelijk uit hun leven te weren. Want plastic is een bron van vervuiling. Drie tips die het doorgeven waard zijn.

Bereid je voor

Jessie en Nicky Kroon gaan met een goed gevulde tas de deur uit. Daar zit altijd een boodschappennetje in. Handig als ze ongepland wat boodschappen doen. Verder nemen ze, afhankelijk van wat ze gaan ondernemen, vaak een katoenen servet, herbruikbaar bestek en een stalen rietje mee. Dit om te voorkomen dat ze op een foodfestival of op een terras wegwerpspullen in handen krijgen gedrukt. Andere zaken die standaard meegaan, zijn een waterfles en een glazen pot met deksel – daar gaat eerst bij wijze van ontbijt een smoothie in, maar de pot is ook te gebruiken voor koffie of thee.

Vertaald naar een minder hippe leefstijl: een zakmes mee is handig om onverpakte broodjes te snijden en te smeren. En appels te schillen. Verder is een ouderwetse broodtrommel natuurlijk een beproefde manier om plastic zakken te vermijden.

Appels los mee

Als je verpakte spullen zoveel mogelijk wilt mijden, waar kun je dan terecht? Verpakkingsvrije winkels zijn in ons land niet echt van de grond gekomen. Aan het begin van hun zoektocht naar een levensstijl met zo min mogelijk afval fietsen de zussen Kroon daarom stad en land af. In de supermarkt is bijna alles verpakt. In de biologische winkel vind je niet alles. Boodschappen doen bij speciaalzaken kost veel tijd. Op een gegeven moment valt er een kwartje. Op de markt moet je zijn. Je vindt er een grote variatie aan voedsel –van kaas tot brood tot groente en fruit– en marktkooplui reageren vaak tamelijk welwillend op het verzoek om uien, appels en rode kolen los in een tas te storten. Of om kaas in een van huis meegebrachte wasdoek te wikkelen.

Doe het zelf

Dat veel spullen verpakt zijn heeft ook een praktische reden. Het is de enige manier om bijvoorbeeld bewerkt voedsel (gesneden groente, pizza, tonijnsalade) hygiënisch aan de man te brengen. Hetzelfde geldt voor afhaalmaaltijden. Als je verpakkingsafval wilt vermijden moet je meer zelf aan de slag. Voor de zussen Kroon –gewend aan pizzakoeriers en koken met behulp van pakjes en zakjes– was dat even omschakelen. Frisdrank en melk schrappen ze van het menu. Dat je knolselderij kunt eten en dat dat best lekker is, is een openbaring. Experimenten met baking soda als alternatief voor shampoo en tandpasta verlopen met wisselend succes. Maar ze houden de moed erin doordat de rode draad van hun ervaringen met doe het zelven is dat het echt veel afval scheelt als je (bijna) geen producten in bakjes, folie en flessen meer in huis haalt.

Boekgegevens

Het zero waste project. Een leuker leven met minder plastic, Nicky en Jessie Kroon; uitg. A.W. Bruna, Amsterdam, 2018, ISBN 978 94 005 0997 9; 232 pag.; € 20,00.