Praktisch: Digitaal greep op je geld houden

Geld uitgeven gaat gemakkelijker dan ooit. Dat is niet alleen maar handig. Hoe houd je greep op je budget?

Lekker gemakkelijk

Voor de meeste mensen geldt dat ze hard moeten werken voor de kost. Daar gaat een groot deel van de dag mee heen. Alle reden dus om dat zuurverdiende geld met een zekere bedachtzaamheid uit te geven. Dat is de charme van rituelen als een loopje naar de geldautomaat. En zelfs van de beveiligingsrituelen die bij internetbankieren gebruikelijk zijn. Of waren. Want geld uitgeven gaat steeds sneller. Wie via een bankapp betaalt hoeft nog maar één keer een code in te voeren. Soms volstaat identificatie met een vingerafdruk of door middel van gezichtsherkenning. Met een pinpas betalen? Daar hoef je bij kleinere bedragen geen pincode meer voor in te typen. Dat is allemaal lekker gemakkelijk. Maar het nadeel van die eenvoud is dat betalen een routineuze handeling wordt, terwijl het banksaldo natuurlijk wel slinkt.

Huishoudboekje

Een klassieke manier om de geldstromen in een huishouden in de peiling te houden, is een systeem met potjes. Bijvoorbeeld voor de collectes op zondag, voor de glazenwasser en voor de dagelijkse boodschappen. Potjes geven inzicht in waar het geld blijft. Hoe pak je dat aan in een tijd waarin steeds meer transacties digitaal gaan – tot en met een croissantje bij de bakker? Je kunt dat natuurlijk nakijken in het betalingsoverzicht. Maar juist de veelheid aan transacties –en de soms onherkenbare namen waarachter ondernemers schuilgaan– maakt dat niet eenvoudig. Een variant op het ouderwetse huishoudboekje kan wellicht helderheid bieden. ABN AMRO heeft hier bijvoorbeeld een app voor ontwikkeld: Grip. Het kan ook met een Excelprogramma. Op internet zijn daarvan diverse voorbeelden te vinden. Maar gewoon een schrift of notitieboekje gebruiken is natuurlijk ook prima.

Digitale oude sok

Potjes aanleggen kan ook in het digitale tijdperk. Dat gaat gewoon via de bankrekening. Als klant kun je er desgewenst een aantal tegelijk in het leven roepen, met het doel erbij. Bijvoorbeeld: een wasmachine of een andere auto. Als je zo’n potje opent, kun je zelf aangeven welk bedrag je bij elkaar wilt sparen en wanneer dat doel bereikt moet zijn. Een druk op de knop en je weet hoeveel je dan elke maand in dat potje moet stoppen. Maar gewoon een appeltje voor de dorst aanleggen kan ook. Vervolgens komt het net als bij geld in een oude sok stoppen aan op discipline. Al kan de techniek daarbij een handje helpen. Als bankklant kun je instellen dat er elke maand op een vast moment een vast bedrag naar zo’n potje wordt overgemaakt.