Opvallende designschoen voor de gewone man

Het tijdperk van de effen schoen lijkt definitief verleden tijd. Uit Waddinxveen komen designerschoenen voor de gewone man. Opvallend design met een al even opvallend prijskaartje.

Schoenen met bonte print zijn niet meer weg te denken. Toch keren kopers bij het zien van het prijskaartje nogal eens op hun schreden terug. Daarom introduceerde het Waddinxveense schoenenmerk Lureaux unieke designerschoenen – limited edition en half zo duur als andere schoenen uit dezelfde productcategorie. Bieden ze waar voor je geld?

Lureaux adverteerde tot voor kort met ”100 procent vegan” voor zijn designerschoenen. Dat stemde tot nadenken: veganistische schoenen, wat zie en merk je ervan? En wat wordt bedoeld met een ”print met hoge resolutie”? De Lureaux-schoenen intrigeerden dan ook al voordat ik ze in handen had – en niet alleen vanwege hun opvallende print.

De veganistische boodschap ten spijt, blijken Lureaux’ designerschoenen bij ontvangst niet meer helemaal diervrij. Dat heeft een reden: de synthetische binnenkant veroorzaakte nogal eens zweetvoeten – en daar zit zelfs de meest verstokte veganist niet op te wachten. Daarom verving het schoenenmerk het polyurethaan aan de binnenkant door leer. Een goede keus, want het levert ook nog eens een heerlijk voetbed op.

De buitenkant bleef wel van synthetisch materiaal. De angst dat de schoenen er daardoor nogal goedkoop uit zullen zien, blijkt ongegrond. De matte print met schubbenstructuur oogt namelijk opvallend chic en natuurlijk: niets verraadt dat ze uit polyurethaan zijn gesneden.

M’n grootste zorg is dat de buitenkant snel averij oploopt. Zie ze dan maar eens op te lappen: schoensmeer is geen optie en bijwerken dus onmogelijk. De zorg blijkt overbodig: neus, zijkant en hiel zijn zo krasbestendig, dat ik niet continu hoef te kijken waar ik mijn voeten zet. Wel zo fijn.

Na een paar keer dragen ben ik overtuigd: deze synthetische schoenen lopen heerlijk en kunnen zich prima meten met m’n leren schoenen. En dankzij de ”print met hoge resolutie” zijn ze niet van echte leren schoenen te onderscheiden. Knappe jongen die het verschil ziet.

Lureaux Venomo € 119,95 via lureaux.com

Conclusie

+ Betaalbare designerschoen. De schoenen van Lureaux kosten maximaal € 120. Dat is goedkoop voor schoenen uit deze stijl- en kwaliteitsklasse.

+ Bijpassende accessoires. Via de webshop van Lureaux koop je een riem met dezelfde print. Ook in hoge resolutie en veganistisch natuurlijk.

+/- Smaakgebonden. Niet iedereen zal een designerschoen op prijs stellen. Veel schoenen in het assortiment van Lureaux hebben een opvallend design. Het is dan ook even zoeken voor wie wel kwaliteit en comfort wil, maar niet de aandacht wil trekken.

Wonderslof vol nanotechnologie

Als iemand me met V-TEX-sneakers ziet lopen, laat ze zich ontvallen dat het wel sloffen lijken. Een ander bekijkt de grijze instapsneakers met een besmuikte blik. Ze trekken bekijks – en niet omdat ze nu zo alledaags zijn. De kritiek komt me niet onbekend voor. Zelf associeerde ik de inhoud van de pas bezorgde schoenendoos ook met Spaanse sloffen.

Toch is het te gemakkelijk om deze schoenen op de buitenkant te beoordelen. De Taiwanese schoenen zitten namelijk boordevol nanotechnologie, zijn antibacterieel en beschikken over een uiterst comfortabel voetbed. Dat ze veganistisch zijn, vind ik van ondergeschikt belang.

Het verband tussen de hightechschoenen en lowtechpantoffels is gauw verklaard: de V-TEX-sneakers hebben geen veters. Die zijn, zo blijkt, bepalend voor de uitstraling. De schoonheid van de sneakers zit dan ook vooral aan de binnenkant. De nanotechnologie biedt tijdens een urenlang persmoment in ijzige de kou een behaaglijke warmte. Het voetbed voorkomt bovendien rugklachten. En dankzij de waterafstotende buitenkant zijn natte voeten bijna onmogelijk.

Zelfs voor sporten blijken de sneakers geschikt: ze veren en buigen moeiteloos, waardoor ze zich prima lenen voor een rondje hardlopen . Voetballen wordt lastiger: de gebreide neus kan je tenen niet beschermen. Het mag de pret niet drukken: wat op het eerste gezicht als een pantoffel oogt, blijkt bij nader inzien een schat aan comfort te bieden. De V-TEX-sneakers zijn wondersloffen, die zelfs na honderden kilometers nog trouw dienst doen. En dankzij de antibacteriële binnenkant ruikt niemand hoe intensief ze zijn gebruikt.

V-Tex-sneaker € 90 via indiegogo.com



Afvalsneaker

„Het voegt niets toe om vast te houden aan oude principes, waarbij dieren worden gebruikt voor de productie van schoenen.” Het Spaanse schoenenmerk Duuo is niet gespeend van enig activisme: wat hen betreft nooit meer dierlijke materialen in schoenen.

Toch blijkt er meer winst te behalen dan alleen het uitbannen van dierlijke producten. In een poging zijn producten te verduurzamen, besloot het merk zijn polyurethaan en nylon te laten vervaardigen uit plasticsoep. Uit de Middellandse Zee uiteraard: die is het dichtst bij . In het allernieuwste model, Radio 50, komen al die noviteiten samen. De vlotte schoen met ademende binnenzool heeft een vlotte uitstraling en loopt goed. De blokzool maakt de schoen wel beduidend zwaarder dan een gemiddelde sneaker. Deze sneaker is dan ook vooral geschikt als gewone schoen – niet voor sportievere activiteiten. Binnenkort eens kijken of ze zich lenen voor het boerenbedrijf…

Radio 50 € 91 via duuoshop.com



Vermomde herenschoen

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, klonk het vroeger, maar NobleSole is het daar niet mee eens. Het schoenenmerk NobleSole probeert chique geklede schoenen te combineren met het comfort van een sneaker. Een goede oplossing voor iedere man die formeel gekleed gaat, maar het liefst sportieve gympen onder zijn pak zou dragen. Om voor elk wat wils te bieden, introduceerde het merk diverse klassieke herenschoenen – van veterschoen tot instappers en halfhoge laarsjes. De laatste bieden opvallend draaggemak, al ontbreekt de zachte voering van een sneaker. Het flexibele suède voorkomt blaren. De schoen blijkt aan de bovenkant wel iets te ruim, waardoor hij soms van de voet dreigt te glijden. Dat dat niet gebeurt, is vakwerk: de schoen zit op de wreef precies goed. Voetballen zit er met de NobleSole niet in, maar de sneaker en herenschoen hebben elkaar wel gevonden.

NobleSole, Suede Chelsea (Ash) $ 109 (ca. € 100) via noblesole.com