Nieuwe Honda CR-V: braaf en degelijk

De nieuwe Honda CR-V treedt in de voetsporen van de zakelijk succesvolle Mazda CX-5 en de wereldwijd best verkopende SUV Toyota RAV4. Qua afmetingen komt het drietal aardig overeen. Honda legt eigen accenten.

Met een lengte van 4,60 meter zit de CR-V duidelijk boven kaskrakers als de Nissan Qashqai en de Kia Sportage. Het interieur is dan ook uitermate ruim van opzet voor zowel passagiers als bagage. Zo ruim dat zelfs een zevenzitter tot de mogelijkheden behoort. Een minimaal bagagevolume van 561 liter (bij de vijfzitter) is zeer genereus.

De inrichting van het interieur oogt serieus, maar mist het futurisme van Honda’s van een paar generaties terug. Alle denkbare elektronische voorzieningen zijn aanwezig, maar er springt niet echt iets uit. Daarmee vormt de auto geen uitzondering op de gemiddelde concurrent. Braaf, degelijk – en dat wil de klant.

De Honda CR-V volgt motorisch de Civic en dat betekent dat de nieuwe 1,5 liter turbo benzinemotor het hart vormt van het programma. Maar liefst 173 pk en 220 Nm staan de bestuurder ter beschikking. En die worden via een handbak of CVT-automaat verdeeld over twee of vier wielen. Het wachten is vooral op een hybrideversie die vanwege een lager verbruik een merkbaar lagere bpm-aanslag krijgt.

De CR-V is beslist geen zwaargewicht en presteert daardoor keurig netjes. De motor blijft qua geluid mooi op de achtergrond. Zelfs bij de moderne CVT-automaat loopt het toerental niet onwenselijk hoog op.

Het rijgedrag van de CR-V is goedmoedig en meer dan voldoende comfortabel. Wennen hoeft niet. Duidelijk een allemansvriend, deze auto.

Honda zal echter een gunstig geprijsde hybride nodig hebben om serieuze aantallen van de CR-V te kunnen afzetten. Met alleen de benzinevarianten redt de kleine dealerorganisatie het niet.

Honda CR-V 1.5 AWD

Energielabel: D

Topsnelheid: 208 km/u

Acceleratie in 9,8 sec.

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 12,8 km

CO2-uitstoot: 151 g/km

Aanhanggewicht (geremd): 2000 kg

Prijs vanaf/geteste versie: 39.900/46.680 euro

Conclusie

+ Afwerking. Zowel vanbuiten als vanbinnen laat de Honda CR-V zien dat er zorg is besteed aan de materiaalkeuze en afwerking.

+ Aandrijving. De moderne 4 cilinder turbomotor doet zijn werk mooi stil en geeft volop vermogen en koppel voor vlotte prestaties.

+ Bagageruimte. De flinke lengte brengt als direct gevolg een fors bagage-volume met zich mee. Maar ook de vijf passagiers hebben niet te klagen.

- Originaliteit. De Honda CR-V is een SUV als zovele. In het interieur had het merk met wat specifieke design-elementen het verschil kunnen maken, maar het heeft dat nagelaten.