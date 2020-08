”Mushy peas” als blijvertje voor  op patatdagen

We hadden er nu zo’n beetje moeten zitten, tussen de lappendeken van landerijen in het zuiden of zuidwesten. Of aan de Atlantische kust, dat was ook een goede optie. Helaas, Engeland bleek dit jaar geen handige bestemming. Dus mijmeren we over fudge, scones en kraakverse fish ’n chips.

De lange landelijke weggetjes met karakteristieke haagjes erlangs, de geweldige rotsen – we hadden ze graag gezien.

We zouden er, zoals we jaren geleden ook deden, genieten van scones en clotted cream, van zachte, wegsmeltende fudge en van hartig gevulde pasteitjes uit Devon en Cornwall die je zo uit de hand weghapt. Grappig trouwens: ze lijken op de empanada’s uit Spanje, die twee weken geleden op deze plek stonden. Maar, ontdekte ik, een belangrijk verschil tussen de twee is dat bij de Britse ”pasties” de vulling altijd rauw en natuurlijk netjes fijn gesneden het deeg in gaat.

Voor de culinaire afwisseling slaan we de pasteitjes uit Engeland hier over en gaan we voor ander streetfood uit Groot-Brittannië: fish and chips. Lekkerbekjes met patat, zoiets. Waar je natuurlijk de nodige nuancering in zou moeten aanbrengen – want Britten dienen het op met malt vinegar (een azijnsoort) en serveren het traditiegetrouw in een krant (echt, zelf gezien). Dat deed ik allemaal niet, maar ik maakte er wel (Franse!) remouladesaus en erwtenpuree bij. ”Mushy peas” heet die laatste niet al te smakelijk (mushy is papperig), maar het bijgerecht was juist dé ontdekking van dit gerecht. Die gaat zeker vaker terugkomen op Hollandse p-dagen.

Ingrediënten

4 witvisfilets van 100 à 125 g (bv. heek, check de herkomst, zie goedevis.nl), 200 g bloem, 2 afgestreken tl bakpoeder, 250 ml koude bier of cider, 50 ml olie

Voor de remouladesaus: 3 augurken (zoetzuur), 1 el kappertjes, flink mespunt mosterd, 1 el fijngehakte ui, 2 flinke el crème fraîche, mayonaise én yoghurt, 1 tl agavestroop of suiker, peper en zout

Voor de “mushy peas”: 450 g diepvriesdoperwten, 1 middelgrote kruimige aardappel, 20 g roomboter, 1 el gehakte verse munt, citroensap, zout en peper

Bereiding

Zeef meel en bakpoeder boven een kom, voeg peper, zout en olie toe. Klop het koude bier erdoor. Laat rusten.

Maak de saus: hak augurken en kappertjes fijn. Doe alle ingrediënten in een kom en meng tot een romige saus. Breng op smaak met peper en zout.

Schil de aardappel, snijd in blokjes. Doe ze in een middelgrote pan. Voeg een laagje water toe en laat in ongeveer een kwartier gaar worden. Voeg na tien minuten de erwten toe (en indien nodig een scheut water). Laat droogstomen (giet eventueel water af), stamp met boter en een kneep citroensap tot puree. Breng op smaak met zout, peper en munt.

Doe zo veel olie in een wok dat een visfilet erin ondergedompeld kan worden. Verhit. De temperatuur is goed als een stukje brood meteen dichtschroeit.

Dep de visfilets droog. Bestrooi er één met wat extra bloem, peper en zout en haal door het beslag. Laat in de pan glijden en bak aan beide kanten bruin in zo’n 4 tot 6 minuten. Bak ook de andere filets.

Tip: serveer als ”chips” hierbij aardappelpartjes uit de oven.

Schil hiervoor kruimige aardappels en snijd ze in gelijke partjes. Maak ze droog en meng in een kom met wat olie. Verdeel ze gelijkmatig over een bakplaat, liefst met de bolle kant naar onder. Bak ze bij een temperatuur van 200 graden Celsius tot ze bruine randjes hebben. Schep ze na 20 minuten om. De totale baktijd is 45 minuten, maar kan per oven en per aardappelsoort verschillen.

Vakantieland

Ook als je thuisblijft, kun je in vakantiesfeer komen. Tijdens de zomer staat steeds een ander land centraal. Deze week: Engeland.