Mazda MX-30, het comfort van een 100-jarige

Het feit dat de gemiddelde automobilist maximaal enkele tientallen kilometers per dag aflegt, staat aan de basis van de volledig elektrische Mazda MX-30. De 4,40 meter lange crossover heeft een actieradius variërend van slechts 200 tot 250 kilometer.

Dat is het gevolg van een bescheiden bemeten batterij. Die levert bij productie minder CO2-uitstoot op en maakt de auto minder zwaar. Onder de motorkap huist een 145 pk elektromotor die voor keurige prestaties zorgt.

De ontwikkelingsafdeling heeft helaas gemeend dat een elektrische auto vanbinnen een zacht motorgeluid moet hebben. Dat doet echter afbreuk aan de rust die een elektrische auto zo prettig in gebruik maakt. Uitzetten kan niet. Met twee hendels achter het stuur kan worden gevarieerd van maximaal energie terugwinnen bij gas los tot de optimale prestaties bij het fors intrappen van het pedaal.

De vormgeving is verrassend. Mazda zet een crossover coupé neer met twee normale voorportieren en kleine achterdeuren die tegen de rijrichting openen. Voorin komt de MX-30 groot over. Flinke stoelen en een breed dashboard. Een specifiek element is het gebruik van kurk op de middenconsole. Dit grijpt terug naar honderd jaar geleden, toen Mazda startte als kurkproducent.

De stoelen bieden goede ondersteuning. De pook en de bediening van het infotainmentsysteem zitten op een zwevende middenconsole. Achterin is de ruimte redelijk.

Mazda durft met kleur te spelen en levert een licht interieur of juist een donker, meer industrieel geheel met aan de randen bruin leer en lichtgrijze accenten op de deurpanelen.

Qua comfort heeft Mazda zijn zaakjes met de MX-30 goed voor elkaar, alleen jammer dat de rust met regelmaat wordt verstoord door piepjes en belletjes waarvan de betekenis niet altijd duidelijk is.

Mazda MX-30

Energielabel

A

Topsnelheid

140 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 9,7 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

17,7 kWh/100 km

CO2-uitstoot (WLTP)

0 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

n.v.t.

Prijs vanaf/geteste versie

33.990 euro

Conclusie

+ Vormgeving. Origineel vormgegeven auto van een kloek formaat. In eerste oogopslag lijkt het een driedeurs, maar de MX-30 heeft wel degelijk vijf deuren.

+ Afwerking. Mazda kenmerkt zich bij alle huidige modellen door een hoogwaardige afwerking. En ook de MX-30 maakt geen uitzondering op deze regel.

- Actieradius. Ook al zit er een duidelijke filosofie achter, de MX-30 heeft een uiterst bescheiden actieradius, waardoor de inzetbaarheid niet optimaal is.

- Laadmogelijkheden. De auto kan met wisselstroom en gelijkstroom worden geladen. Alleen de snelheid van laden in het eerste geval is uiterst beperkt (6,6 kW).