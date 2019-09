Lexus biedt met UX250h compacte hybride

De wereld vraagt om zuinige auto’s. Lexus speelt daar al jaren op in door louter hybrides te leveren. Met de nieuwe UX250h moet een compacter segment worden veroverd. De 4,50 meter lange hatchback met SUV-uitstraling moet die slag gaan winnen.

Met zijn strakke belijning sluit de kleinste Lexus prima bij zijn grotere broers aan. De zwarte randen langs de wielopeningen en de dorpels doen samen met de grote 18 inch wielen een SUV vermoeden. Want wie dit uiterlijk vertoon wegdenkt, ziet een vijfdeurs hatchback. De auto deelt zijn platform met onder meer de nieuwe Toyota Corolla. De UX is een beetje langer en vooral 10 centimeter hoger. Dat vertaalt zich echter niet in meer binnenruimte. Eenmaal gezeten op de uitstekende stoelen uit de F-Sport, blijkt het bescheiden formaat. Dit wordt bevestigd door het bagagevolume van 320 liter.

De vormgeving en het materiaalgebruik aan de binnenkant zijn van een topniveau. Bijzonder is dat de welving van de motorkap op het dashboard wordt voortgezet. Er lopen wel heel veel lijntjes over dashboard en portierpanelen, maar gelukkig verstoort het niet de rust. Wat verder opvalt is dat Lexus een onoverzichtelijke hoeveelheid aan bedieningsknoppen gebruikt. Het touchpad waarmee het grote scherm wordt bediend, vraagt gewenning. Na enkele pogingen werkt de spraakbediening gelukkig goed.

beeld Tony Vos

De 2 liter motor werkt samen met een of –in dit geval, bij vierwielaandrijving– twee elektromotoren. Die extra motor op de achteras heeft vreemd genoeg geen enkele invloed op de prestaties. Het gerealiseerde praktijkverbruik is uitermate gunstig. Mede dankzij een laag zwaartepunt is het rijgedrag sportief en veilig. De goede isolatie zorgt voor veel rust in het interieur. Prijstechnisch loopt de UX250h in de pas met de al dan niet hybrideconcurrentie. Maar voor een hatchback is de prijs fors.

Lexus UX250h

Energielabel: A

Topsnelheid: 177 km/u

Acceleratie: 0-100 km/h in 8,5 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld: 1 km op 17,9 km

CO2-uitstoot: 103 g/km

Aanhanggewicht (geremd): 750 kg

Prijs vanaf/geteste versie: 44.495/58.995 euro

beeld Tony Vos

Conclusie

+ Stoelen. Bij de sportief getinte F Sport-uitvoering horen stoelen met prefect afgestemde hoofdsteunen en extra zijdelingse ondersteuning.

+ Verbruik. Bij een fors totaalgewicht van 1575 kg is een gemiddeld brandstofverbruik van bijna 1 op 18 meer dan uitstekend.

+/- Afwerking. De materialen en afwerking in het interieur zijn van topniveau. Vreemd is het dan om geen zuigers te vinden die de motorkap omhoog houden.

- Prijzen. De UX250h komt prijstechnisch goed mee met de SUV-concurrentie. Als de auto als hatchback wordt beschouwd, is hij echter behoorlijk duur.