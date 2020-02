Kookrubriek: theetips van een fijnproever

Soms is je alledaagse leven onbedoeld opeens hip. Deze winter zet ik om diverse redenen regelmatig thee voor bij het avondeten. Dat is een manier om een beetje bij te drinken. Een glas water is ook een optie, maar ja, dat is koud.

Blijkt dat een soort trend te zijn: thee bij het diner. Gewoon omdat dat lekker(der) is. Theesommelier Mariëlla Erkens schreef er een dik boek over. Zij breekt daarin een lans voor thee als alternatief voor wijn. Want als maaltijdbegeleider hebben beide drankjes veel gemeen, meent Erkens: ze kunnen de smaak van een gerecht ophalen en aanvullen. Mits je de goede combinaties kiest.

Mocht dit wat te fijnproeverig overkomen: Erkens heeft ook oog voor de drinker van supermarktthee. En ze geeft een aantal basale theezettips. De belangrijkste tip is wel dat kokend water te heet is. Daar wordt thee bitter van. Zwarte thee kun je het best zetten met water van 85 tot 95 graden Celsius, voor groene thee ligt de ideale temperatuur tussen de 60 en 85 graden Celsius. Na het koken even laten staan, dus. Na een minuut is een liter kokend water afgekoeld tot ongeveer 90 graden Celsius, na drie minuten is dat zo’n 85 graden Celsius.

Met een zakje in een mok hengelen is trouwens ook geen goed idee: daar wordt thee bitter van. Rustig laten trekken is het devies.

>>theesommelier.me

Tajine met aubergine en thee

Ingrediënten (voor 6 personen): 50 g amandelen; 20 g zwarte thee (Assam of Engelse melange); 6 dl zacht water; 6 gedroogde abrikozen; 6 gedroogde pruimen; 2 el olijfolie; 2 rode uien; 2 tenen knoflook; 0,5 chilipeper; 2 tl korianderzaad; 2 tl komijnzaad; 2 cm gember; 2 tl suiker; 3 slanke aubergines; 2 blikken tomatenblokjes; flinke hand verse munt; peter-selie en koriander; rasp van 1 sinaasappel.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius. Zet thee met 6 dl water van 95 graden Celsius, laat 2 minuten trekken. Snijd de abrikozen en pruimen in stukjes en doe ze in een kom. Giet de gezeefde thee hierbij. Dek de kom af.

Snijd de aubergines in grote stukken, de uien in halve ringen en de peper in dunne ringen. Hak de geschilde gember en de knoflooktenen fijn.

Rooster het koriander- en komijnzaad in een droge koekenpan tot het gaat geuren. Stamp de zaadjes in een vijzel fijn met de suiker. Verhit de olie in een grote stoofpan en laat de uienringen hierin fruiten tot ze glazig worden. Voeg gember, knoflook, peper en het specerijenmengsel uit de vijzel toe. Laat dit 1 minuut bakken op middelhoog vuur. Voeg de aubergineblokjes toe, roer goed en laat 2 tot 3 minuten bakken. Giet de tomatenblokjes in de pan en voeg de stukjes geweekte abrikoos en pruim toe. Bewaar de thee, dek de kom af. Doe het deksel op de pan en laat de inhoud op laag vuur ongeveer 35 minuten zachtjes stoven.

Rooster de amandelen ongeveer 10 minuten in de hete oven. Laat ze afkoelen en hak ze grof.

Was de verse kruiden en hak ze grof. Doe de helft hiervan na 25 minuten stoven in de pan.

Roer de thee door de stoofschotel. Breng op smaak met peper en zout. Serveer met couscous, amandelen, sinaasappelrasp en verse kruiden. Drink er bijvoorbeeld Engelse breakfastthee bij.