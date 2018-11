Kleding die lang(er) meegaat

Wie graag jaren met z’n kleding doet, heeft pech. In de modewereld is een lange levensduur geen topprioriteit. Alle waar is naar zijn prijs, vanzelf. Maar de ene blouse zit wel beter in elkaar dan de andere.

De naden

Als je in een winkel kleding past, ben je in eerste instantie geneigd vooral naar de buitenkant te kijken. Hoe zit het, is de maat goed, kan ik die kleur hebben? Maar de binnenkant van een blouse, jurk of broek is ook wel even de aandacht waard. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de naden. Wat voor stiksel is er gebruikt? Korte steken geven een stevigere –en dus duurzamere– naad dan lange. Soms lijkt het wel alsof de gebruikte naaimachine niet goed was ingesteld en kun je de naad min of meer uit elkaar trekken. Dat belooft weinig goeds. Een naad die trekt is natuurlijk ook geen gezicht. Hoe is het stiksel verder afgewerkt? Hangen er geen lange draden aan? Als je toch bezig bent, werp dan ook even een kritische blik op de zoom.

De sluiting

De manier waarop je een kledingstuk sluit, is in de eerste plaats functioneel maar heeft vaak ook een optisch effect. Met de keuze voor een bepaalde knoop maak of breek je een jasje of een overhemd. Niettemin lijken knopen, knoopsgaten en ritssluitingen in de confectie-industrie soms wel een sluit- of misschien beter gezegd bezuinigingspost te zijn. Wat ritsen betreft: probeer of ze goed lopen – een haperend tandje en de hele rits is nutteloos. En of ze netjes zijn weggewerkt. Dat wil zeggen: onzichtbaar zijn. Knoopsgaten zitten vaak juist wel in het zicht. Zijn ze mooi strak en niet uitgelubberd? Hangen er geen losse draadjes aan? Wat de knopen betreft is het altijd weer de vraag of ze goed vastzitten. Al is dat iets wat je eventueel en desnoods zelf kunt herstellen.

Het materiaal

Het materiaal waarvan een broek of jurk gemaakt is, kan een indicatie zijn voor de te verwachten levensduur. Beoordeel de stof niet alleen met je ogen, maar ook met je handen. Voel eraan, knijp het een beetje samen. Een indicatie voor materiaal dat in het dragen –en wassen– langer mooi blijft, is dat het stevig en soepel is en dat kreukels snel weer verdwijnen.

Vergeet niet om op het label aan de binnenkant te kijken. Kledingfabrikanten kiezen vaak voor stof met een aandeel lycra of elasthan erin. Dat geeft mee, dus dat zit comfortabel. En de pasvorm komt wat minder precies. Maar die elastische vezel blijkt in de praktijk ook kwetsbaar. Na een aantal keren dragen en wassen is de rek er soms al uit. En hangen er ontsierende rafeldraadjes aan het weefsel of breisel.