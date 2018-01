Jaguar biedt de stijl en ruimte van een Britse trenchcoat

Even leek het erop dat Jaguar de stationwagon, of liever Sportbrake, aan de wilgen zou hangen. Maar behalve met twee SUV’s beantwoordt het Britse merk de vraag naar chic ruimtegebruik ook met de nieuwe XF Sportbrake.

Bij het horen van de naam Jaguar en het zien van het logo van de katachtige denk je al snel aan peperdure auto’s. Uit een concurrentievergelijk met merken als Audi, BMW, Volvo en Mercedes blijkt echter dat Jaguar keurig op hetzelfde niveau acteert.

De nieuwe Jaguar XF-reeks concurreert onder meer met de Audi A6, BMW 5-serie en Mercedes E-klasse. Auto’s die vooral een zakelijke bestemming hebben. Bij de nieuwste oplages van deze modellen ligt de nadruk op viercilindermotoren en een aanzienlijke beperking van het voertuiggewicht. Logisch dat Jaguar in die trend meegaat.

De XF bestaat als sedan al zo’n twee jaar. De auto maakt gebruik van een compleet nieuw ontwikkelde carrosseriestructuur. Daarbij zijn onderstel, ophanging en carrosserie volledig uit aluminium gemaakt. De 2 liter diesel heeft een gewicht van 1720 kg. Dat blijkt ruim 100 kg minder dan het vorige model. Qua proporties levert de XF fractioneel in lengte in, maar hij is tegelijk breder, hoger en beschikt over een langere wielbasis.

De lichtgewichtcarrosserie heeft een elegante vormgeving. Typische Jaguardetails zijn de laag geplaatste grille, de sterke belijning van de motorkap en de sierroosters op de voorspatborden. Deze nieuwe generatie komt qua detaillering wat verfijnder over dan zijn voorganger. De zijruiten zijn met chroom omlijst, de aluminium dakrails subtiel in de dakranden verwerkt. Achter vertoont het lichtontwerp een halve ronding aan de onderkant. De auto rijdt minimaal op 17 inch wielen.

Gadgets

Verfijning hoort bij Jaguar. Dat is vooral te merken in het interieur. Op de minst vermogende diesel na, verlaat iedere Jaguar XF de fabriek met een moderne 8 trapsautomaat, die een grote draaiknop heeft ter bediening. Deze knop komt pas in beeld wanneer hij automatisch uit de middenconsole omhoog komt zodra de motor wordt gestart. Een andere verrassing vormen de buitenste ventilatieroosters die pas bij het starten zichtbaar worden. Goede voorbeelden van gadgets die klanten van een auto met deze allure verwachten.

Behalve met normale, analoge klokken kan de Jaguar XF ook worden geleverd met een compleet digitaal instrumentarium. De drie klokken van deze display geven afhankelijk van de omstandigheden wisselende informatie. Neem als voorbeeld de linkerklok, waarop het radiostation wordt getoond. De navigatie neemt dit deel echter kortstondig over als er een afslag aankomt.

Normaal en sportief schakelen

Wat materialen en afwerking betreft sluit Jaguar niet helemaal aan bij met name de Duitse en de Zweedse concurrentie. De kieren tussen diverse elementen zijn soms onnodig groot en ook de materialen en details zoals kleine versierende randjes, of liever het ontbreken daarvan, verdienen nog wat extra aandacht.

Het meubilair is weer van grote klasse met uitstekende ondersteuning, ook op lange ritten. De achterbank biedt plaats aan twee tot drie personen. Zij krijgen ook bij het optionele glazen dak geen problemen met de hoofdruimte. Het bagagevolume is ten opzichte van het vorige model licht toegenomen tot 565 liter. De klep gaat elektrisch open en in dat geval gaat ook de rolhoes automatisch omhoog.

Jaguar biedt de XF –op een machtige V6-diesel na– louter met vier cilinders aan. En of het nu om een diesel- of een benzine-auto gaat, de motoren hebben allemaal een inhoud van 2 liter. De klant kan bij de diesel kiezen uit vermogens van 163, via 180 tot 240 pk. De motor is gekoppeld aan de 8 trapsautomaat die de achterwielen aandrijft. De combinatie blijkt voldoende vlot en weet de auto in 8,8 seconden naar de 100 km/u te brengen. De bak kent een normaal en een sportief schakelprogramma. In de eerste modus wordt het gunstigste brandstofverbruik gehaald van gemiddeld 1 op 14,5. Dat is geen uitschieter in positieve zin, maar tegelijk niet slecht. Het rijgedrag vertaalt zich vooral in veel comfort op lange afstanden. Echt een auto voor forse zakelijke ritten en op hoog niveau met het hele gezin op vakantie.

De XF Sportbrake is vanaf 53.920 euro te koop. Voor 56.020 euro beschikt dezelfde auto over de 180 pk diesel. Jaguar levert de XF Sportbrake op dit moment met slechts één benzinemotor, een 2 liter van 250 pk. Die kost minimaal 61.310 euro.

Jaguar XF Sportbrake 2.0d

Topsnelheid 221 km/u

Acceleratie 8,8 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 14,5 kilometer

CO2-uitstoot 120 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 2000 kg

+

Uitstraling. Duidelijk een topklassemerk.

Binnenruimte. Forse auto, lange wielbasis: flinke binnenruimte.

Onderstel. De lichtgewichtconstructie van aluminium zorgt voor een mooie gewichtsverdeling, gekoppeld aan een prima afstemming van de wielophanging.

-

Verbruik. De 2 liter diesel presteert keurig, maar is qua brandstofverbruik in de praktijk zeker geen uitschieter in positieve zin.