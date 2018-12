Houten auto’s op de grens van kunst en speelgoed

Vroeger bestond er bijna alleen houten speelgoed. De komst van plastic bood veel meer mogelijkheden. Toch blijven houten auto’s in trek bij kinderen en verzamelaars. Goedkoop zijn ze niet, duurzaam wel.

Over de tafel racen drie autootjes. Ze vallen op door hun strakke lijnen en pasteltinten. Op de wielen na is alles van hout. Dit zijn niet zomaar houten speelgoedauto’s, maar echte designauto’s. Achter het ontwerp zit Floris Hovers, de Nederlandse kunstenaar die wereldberoemd werd met zijn serie Archetoys – stuk voor stuk auto’s die van alle franjes zijn ontdaan en alleen nog de essentie tonen. De houten auto’s zijn afkomstig van Ikonic Toys. Het Nederlandse bedrijf wist liefhebbers over de hele wereld te trekken door middel van een crowdfundingcampagne.

Floris Hovers’ auto’s laten zich moeilijk in een hoekje zetten. Door het minimalistische ontwerp en de effen kleuren kunnen ze moeiteloos als speelgoed worden gebruikt. Tegelijkertijd zouden ze ook maar zo kunnen doorgaan voor kunst. Maurice Doorduyn, eigenaar van Ikonic Toys, is er echter duidelijk over: „Ze zijn om te spelen natuurlijk! Onze collectie is weliswaar speciaal en eindigt vaak op een plankje in het interieur. Toch hopen we dat het als speelgoed wordt gebruikt – zoals de ontwerper het heeft bedoeld. Met wat butsen en krassen krijgt het houten speelgoed nog meer karakter en wordt het alleen maar mooier.”

De auto’s uit deze serie kunnen tegen een stootje. Het kwetsbaarst zijn de wieltjes: de plastic schijfjes zijn maar een paar millimeter dik en kunnen bij een frontale botsing onherstelbaar beschadigd raken. Doordat de auto’s nogal aan de kleine kant zijn, zijn ze vooral geschikt voor het kleinere kind. Die moet ze dan niet over de grond laten zwerven, want door het formaat zie je de auto’s snel over het hoofd – met alle mogelijke gevolgen van dien.

Conclusie

+ Duurzaam ontwerp. De auto’s zijn bijna volledig van hout en kunnen daardoor een mensenleven mee. Door simplistische ontwerp zijn er geen overbodige details die zouden kunnen afbreken.

+ Geschikt voor verschillende doelgroepen. Ideaal voor kinderen en volwassenen. Dat maakt het overigens wel lastig om de auto’s in een hokje te plaatsen.

- Duur. De houten auto’s zijn verkrijgbaar vanaf € 19,50 exclusief verzendkosten. Daarmee zijn ze flink duurder dan een gemiddelde speelgoedauto. Duurzaam speelplezier vereist dus een investering.

Dutch Design Wood Toy Cars

Modellen en prijzen:

Floris Hovers Duotone Car #1, € 19,50

Floris Hovers Duotone Car #2, € 24,50

Floris Hovers Duotone Car #3, € 24,50

ikonictoys.nl



Candylab Sheriff

Het Amerikaanse bedrijf Candylab Toys heeft maar één verdienmodel: de productie en verkoop van houten speelgoedauto’s. Het bedrijf transformeert ruw berkenhout tot uiteenlopende modellen die elk hun eigen verhaal hebben. Een daarvan is de Sheriff, een even minimalistisch als zorgvuldig ontworpen politieauto. Ook hier geldt: design staat voorop.

De Sheriff valt op doordat hij robuust aanvoelt: kinderen hebben met de auto, die zo’n 14 bij 8 cm meet, echt wat in handen. De rubberwieltjes zorgen bovendien voor een goede wegligging. Het mooie zwaailampje aan de zijkant maakt de auto af, maar is wel een beetje kwetsbaar.

Natuurlijk komt de wereld van houten auto’s pas echt tot leven met een paar bijpassende modellen, zoals de Penicillin of Harlequin. Dankzij een magneetje kunnen auto’s in geval van panne worden vervoerd met de Bad Emergency-autoambulance.

De Candylab-auto’s worden in Nederland geïmporteerd door Mox Studio. Ze zijn vanaf € 35 te koop bij de betere woonwarenwinkel.

Huzi Dream Car

Soms willen kinderen meer doen met hun speelgoedauto dan alleen rijden: ’m schilderen bijvoorbeeld. De auto’s van Huzi bieden volop versiermogelijkheden. Het bedrijf maakt houten auto’s die naar eigen inzicht kunnen worden versierd met meegeleverde krijtjes. De wisser biedt uitkomst als er een ander ontwerp nodig is.

Handig is de cadeauset van Huzi: deze bestaat uit een onderstel en twee carrosserieën die je met behulp van een magneet kunt bevestigen. Ook hier geldt: geen overbodige franjes.

Verkrijgbaar vanaf $ 19 (€ 17) via huzidesign.com.