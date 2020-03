Hoe Duits is de nieuwe Opel Corsa?

Duitse techniek is de eerste kreet die Opel in zijn reclamespot over de nieuwe generatie Corsa roept. Maar als we weten dat de auto onderhuids identiek is aan de nieuwe Peugeot 208, dan blijft er maar weinig Duits over.

Een kleine drie jaar geleden nam Peugeot het merk Opel over van General Motors. Diverse modellen werden toen al samen ontwikkeld en dat werd daarna alleen maar geïntensiveerd. Tegelijk zijn herkenbare elementen gebleven, zoals de relatief korte achterportieren. Aan de buitenkant zijn onderdelen overigens niet uitwisselbaar, waardoor de nieuwe Corsa zijn eigen, kenmerkende uitstraling houdt.

Hetzelfde geldt voor het interieur. Het dashboard van de Opel is volledig in eigen huis getekend, terwijl onderhuids natuurlijk wel dezelfde elementen worden toegepast als bij de 208. Opel kiest voor een traditioneel dashboard met analoge klokken en een in het midden geplaatst multimediascherm. Het uitrustingsniveau GS Line is sportief, met veel felrode accenten op een zwarte ondergrond. Ook in de stiksels en bekleding komt dit terug. De stoelen zijn van dezelfde signatuur als bij de Peugeot 208. Dat betekent dat de rugleuning op lange ritten geen optimaal comfort biedt.

De driecilinder 1,2 liter turbomotor kan met zowel 100 als 130 pk worden geleverd. De eerste is qua prestaties al royaal bemeten. De handgeschakelde zesbak functioneert soepel. De motor heeft voldoende reserve om snel op te schakelen. Mede daardoor neemt de motor met een bescheiden hoeveelheid brandstof genoegen.

Voorin biedt de Opel Corsa genoeg ruimte. Op de achterbank is de beschikbare ruimte niet meer dan gemiddeld. Prijstechnisch zet Opel zijn nieuwe Corsa keurig in het segment. De prijzen liggen structureel onder die van de nieuwe Peugeot 208 en dat zou mensen weleens over de streep kunnen trekken.

Opel Corsa GS Line 1.2T

Energielabel

B

Topsnelheid

188 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 9,9 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 16,5 km

CO2-uitstoot

96 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1200 kg

Prijs vanaf/geteste versie

16.999/21.949 euro

Conclusie

+ Rijgedrag. Het volledig nieuwe onderstel van de Opel Corsa zorgt voor een volwassen rijgedrag met voldoende scherpte en comfort.

+ Motor. De 1,2 liter turbomotor met 100 pk en een flink koppel van 205 Nm als bij 1750 tr/min levert lekker vlotte prestaties bij een gunstig verbruik.

+ Uitrusting. De GS Line van de nieuwe Corsa heeft een sportieve uitstraling onder meer door zijn contrasterende dak en rode accenten in het interieur.

- Elektronica. Zoals bij veel nieuwe auto’s grijpen diverse elektronische functies te bruusk in en lijken té nadrukkelijk menselijke reacties over te willen nemen.