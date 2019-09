„Nog nooit zo lekker gegeten”, verzuchtte een van de gasten. Zojuist hadden we een schaal vol speltkorrels leeggegeten. Met geroosterde aubergine en courgette erdoor – en wat zuurs en wat pittigs.

Die verzuchting is een bekende, binnen de familie. Eentje die van vader op zoon overgaat – en die met zo’n regelmaat klinkt dat je er niet te veel waarde aan moet hechten. Maar toch. Aangezien ”Wat de boer niet kent, dat eet hij niet” ongeveer even hoog op de ranglijst gevleugelde uitspraken staat, was een saladeschaal met weinig meer dan een paar verdwaalde korrels heus het bewijs dat het had gesmaakt.

De meesten aten die keer voor het eerst van hun leven speltkorrels bij de avondmaaltijd. Rijst, ook een graan, vinden we heel normaal. Maar tarwe, haver of parelgort staat zelden op het menu. En zelfs spelt –dat in broodland overbekend is, al is de echte hyperigheid er inmiddels vanaf– laten we ’s avonds ineens links liggen.

Hoog tijd dus om granen te omarmen. Het voelt zo fijn oer als je ze eet, alsof je iets supergezonds binnenkrijgt (en dat is vast ook zo). Maar los daarvan: zo’n salade op basis van spelt (of haver, of parelgort) is zeker zo lekker als couscous, misschien zelfs lekkerder. Op de foto staat de variant met (naakte) haver, maar eigenlijk heeft spelt mijn voorkeur. Heeft net iets meer bite. Met de rest van de haver ga ik binnenkort maar eens nasi maken.

Granen met geroosterde aubergine

Ingrediënten (voor 4 personen): 350 g spelt (of naakte haver), 2 kleine aubergines, 1 middelgrote courgette, 2 takjes kerstomaten, chilivlokken (bijv. het Turkse pul biber), 200 g schapenkaas of twijfelaar (van koemelk, schapenmelk en geitenmelk), olijfolie, halve tl gerookte paprikapoeder; voor de dressing: sap van een halve citroen, 5 el olijfolie, 1 tl gerookte paprikapoeder, 2 el honing, snuf zout en zwarte peper.

Bereiding

Snijd de kaas in mooie stukjes. Giet er een flinke eetlepel olie over en bestrooi met een halve theelepel gerookte paprikapoeder. Schep om en laat staan. (Eventueel kun je dit marineren in olie overslaan en de kaasblokjes gewoon zo gebruiken.)

Doe de spelt in een grote pan met een ruime hoeveelheid water. Kook de korrels in 20 tot 30 minuten gaar. Check tijdig of de ze goed zijn: ze moeten iets stevig blijven. Let op: spelt van sommige merken (bijv. AH) is al voorgekookt, die kook je hooguit 10 minuten.

Verwarm de oven op 180 graden Celsius. Snijd de aubergines en de courgette in blokjes van 1 à 2 centimeter. Meng ze met een scheut olie en de chilivlokken. Spreid ze uit over een bakplaat en rooster ze in 25 tot 30 minuten gaar. Leg de laatste 10 minuten de trosjes tomaat ook op de bakplaat (en schep liefst de groenteblokjes even om).

Giet de spelt af als deze beetgaar is. Klop een dressing van alle dressingingrediënten. Meng deze dressing alvast door de speltkorrels. Doe het deksel op de pan, zodat de korrels iets warm blijven.

Meng de aubergine- en courgetteblokjes door de spelt. Doe de kaasblokjes erbij. Schep om en leg de gepofte kerstomaatjes erop.