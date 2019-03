Gezonder voedsel kiezen is te leren

Gezonder eten begint met op een andere manier boodschappen doen. De ervaring leert dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Probeer het eens met kleine stapjes.

Wissel iets in

Het Voedingscentrum adviseert mensen die gezonder willen gaan eten om te kiezen voor de Eetwissel. Dat betekent: een product dat (te) veel vet, zout of suiker bevat omruilen voor een beter alternatief. Dus niet radicaal voor een ander menu kiezen of jezelf een streng dieet opleggen. Het eerste is op den duur moeilijk vol te houden, het tweede is vaak sowieso niet zo gezond.

Het idee van de Eetwissel is dat een kleine verandering niet zo veel moeite kost. Bijvoorbeeld de cola laten staan, maar in plaats daarvan een glas water pakken. Of de zachte witte bolletjes links laten liggen en voor volkorenbroodjes kiezen. Als het lukt om zoiets vol te houden, geeft dat voldoening. En kun je besluiten om nog eens zo’n stapje te zetten. Vele kleine maken uiteindelijk een grote.

Geen keuzestress

Haast en honger zijn in de supermarkt geen goede raadgevers. Als je wilt opschieten ben je geneigd om maar wat te pakken. Trek zorgt ervoor dat je je voelt aangetrokken tot producten die snelle behoeftebevrediging beloven: snacks, diepvries- of magnetronmaaltijden, chocoladerepen of nootjes. Doe bij voorkeur boodschappen zonder tijdsdruk en met een volle maag. Maak thuis op een rustig moment een boodschappenlijstje. Bedenk wat je wilt eten, zoek alvast recepten op.

Gezonder eten is meer dan het mijden van zout, vet en suiker. Ook overmatig bewerkt voedsel –waar supermarkten vol mee staan– kun je beter van het menu schrappen. Overweeg om boodschappen te doen op de markt of bij de groenteboer, de slager of de biologische winkel. De kans is klein dat je dan met een diepvriespizza of een pak roze koeken thuiskomt. Een beperkter aanbod scheelt ook keuzestress.

Let op calorieën

Boodschappen doen is vaak een routineklus. Wie neemt er de tijd om in de supermarkt etiketten te bestuderen? Terwijl die informatie een aardig startpunt vormt voor het maken van gezondere keuzes. Etiketten lezen wordt gemakkelijker als het stoplichtsysteem over een jaar of twee wordt ingevoerd. Een rood vlakje betekent dan dat een product relatief veel (verzadigd) vet, suiker of zout bevat. Oranje is gemiddeld, groen staat voor een laag gehalte.

Wie uit eten gaat, zou er baat bij kunnen hebben als restaurants de hoeveelheid calorieën op het menu zouden vermelden. De kans dat dat gebeurt is klein. Bijna driekwart van de horecaondernemers is volgens een enquête van Koninklijke Horeca Nederland bezig om het aanbod gezonder te maken. Maar 67 procent van hen vindt het geen goed idee om de hoeveelheid calorieën per gerecht te vermelden.