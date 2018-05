Franse chic als leidraad voor DS 7 Crossback

Franse merken en producten in de topklasse zijn er volop. Denk aan mode en culinaire zaken. Franse topklasseauto’s stammen vooral uit het verleden. DS rekent graag af met dat laatste.

De DS-modellen van Citroën, voorgegaan door de DS 3, waren zo succesvol dat enige tijd terug werd besloten de typenaam DS tot een zelfstandig merk te verheffen. De DS 3, DS 4 en DS 5 werden voortgezet zonder het voorvoegsel Citroën. De eerste auto die direct als DS op de markt komt, is de DS 7 Crossback uit deze test.

De DS 7 Crossback is een SUV. Dat is precies het type auto waar veel automobilisten in de hele wereld op zitten wachten. De vijfdeurs meet 4,57 meter in lengte en is met 1,91 meter behoorlijk breed. Door dat formaat neemt de DS 7 een tussenpositie in. Bijvoorbeeld tussen een BMW X1 en X3 en tussen een Mercedes GLA en GLC. Is dat niet te hoog gegrepen voor een Franse auto? Nee, want DS zet zichzelf als premium neer.

Franse merken zijn het gewend te vechten voor een positie in de hogere marktsegmenten. Alleen lukte dat de laatste tientallen jaren niet echt. DS volgt vooral qua ontwerp een geheel eigen weg. Verfijning voert daarbij de boventoon. Dat is aan de buitenkant direct te zien aan de vele chromen accenten die op front, flanken en achtersteven zijn aangebracht. De koplampen vormen een paar apart. Daarin zitten drie lenzen die 180 graden draaien zodra de auto wordt gestart. Een leuk gadget, maar het getuigt ook van het niveau dat het merk nastreeft.

In verschillende details voeren driehoekige vormen de boventoon. Dat thema wordt in het interieur volledig uitgewerkt. Of het nu knoppen, de indeling van het volledig digitale dashboard of de ventilatieroosters zijn, driehoeken bepalen het beeld. Dat voert weer terug naar het logo van het merk, waarin de letters D en S in driehoeken zijn vertaald.

Maar er is nog meer te zien aan de binnenkant. Prachtig leer op het meubilair in het bekende horlogebandjespatroon, stiksels met twee kleuren draad en een groot glanzend scherm in het midden. De bedieningsknoppen langs de pook zijn gevat in met driehoekjes bewerkt metaal. Daarbij zijn technieken uit de horloge-industrie gebruikt. En over horloges gesproken, het fraaie klokje boven de startknop, van het Franse horlogemerk B.R.M., draait om zijn as zodra de auto tot leven komt. De mensen van DS hebben tot in de kleinste details geprobeerd iets bijzonders van de auto te maken. Zijn ze daarin misschien een beetje te ver doorgeschoten? Is het kunst of is het kitsch?

Alle bekende elektronische ondersteuning is in de DS 7 Crossback aanwezig. Camera’s lezen de verkeersborden en de strepen op de weg. Met een druk op de knop volgt de auto zijn voorganger en blijft hij tussen de lijnen. Bruuske stuurbewegingen zijn daarbij uit den boze. Maar ook de DS 7 blijft in deze functie wat zoekerig.

Verder is het een en al comfort wat de klok slaat. De stoelen bieden een perfecte zit en achterin levert de bank genoeg plaats aan twee tot drie personen. Daarbij komt een bagageruimte met verstelbare vloerhoogte en een fors volume van 555 tot maximaal 1752 liter. Franse chic gaat dus prima samen met praktische bruikbaarheid.

Technisch is het leveringsprogramma van de DS 7 Crossback nog in opbouw. Zoals vaak bij duurdere auto’s begint ook DS met de grotere motoren. Dat betekent een 2 liter BleuHDi diesel. Deze 2 liter levert 180 pk en een comfortabel koppel van 400 Nm. Daarmee bereikt de auto in alle rust een topsnelheid van 215 km/u en accelereert de Fransman in 9,4 seconden naar de 100 km/u. Voor de overbrenging van de motorische krachten naar de voorwielen zorgt een achttrapsautomaat, die medeverantwoordelijk is voor het binnen de perken houden van het brandstofverbruik.

Daarnaast is er ook een 130 pk sterke 1,5 liter diesel. Benzinerijders krijgen op dit moment alleen de 225 pk leverende 1,6 liter voorgeschoteld. Daarvan volgt ook een variant met 180 pk. Beide benzineversies beschikken standaard over een automaat. Komende zomer treedt in de DS 7 Crossback nog een 1,2 liter driecilinder 130 pk met zesbak aan. Ook verschijnt er iets later een plug-inhybride met 300 pk en vierwielaandrijving.

Deze uitgebreide keuze zorgt voor een brede prijsrange. De 225 pk benzine start vanaf 45.690 euro; de 130 pk diesel vanaf 43.190 euro. De driecilinder benzine komt daaronder. De 2 liter diesel met automaat begint bij 54.490 euro. De keuze aan extra’s is reuze bij DS, dat is het merk aan zijn premiumpositie verplicht.

DS 7 Crossback BlueHDi 180

Topsnelheid 215 km/u

Acceleratie 9,4 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 15,2 liter/100 km

CO2-uitstoot 128 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1550 kg

+

Uitstraling. Aan details en afwerking is veel aandacht besteed.

Comfort. Fijne stoelen die voldoende groot zijn en een onderstel dat is afgestemd op een soepel rijgedrag.

Praktisch. Volop ruimte voor passagiers en bagage.

-

Detaillering. De vraag is of de tot in de kleinste details doorgetrokken detaillering met driehoekige vormen niet een beetje over de top is.