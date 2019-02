Fotografie: sterretjes en vlekjes

Soms zie je foto’s met van die wonderlijk mooie vlekjes in de achtergrond. Die achtergrondonscherpte –waar fotografen dol op zijn– noemen we ”bokeh”. Dat is een veramerikaanst Japans woord dat staat voor bewust gecreëerde onscherpte in de voor- en/of achtergrond van een foto.

Zelf vind ik de bokeh het mooist die ontstaat als er in een onscherpe achtergrond licht aanwezig is. Dat effect kan worden bereikt door tegen de zon in te fotograferen, zoals ik hier deed hier in de buurt van het Uddelermeer.

beeld André Dorst

Aan het begin van mijn fietstocht, op een vroege ochtend in januari, is alles nog bevroren. Later in de ochtend krijgt de zon wat meer kracht en levert de smeltende rijp op de dode bloempluimen duizenden sterretjes op. Het diafragma van de lens verandert de door de zon beschenen waterdruppels in negenzijdige lichtvlekjes. En onder de juiste hoek zijn ook nog eens alle kleuren van de regenboog erin te zien.

beeld André Dorst

Over de fotograaf

André Dorst (48) is sinds 1992 grafisch vormgever bij het RD. Daarnaast werkt hij als freelancefotograaf. Hij maakt journalistiek werk, doet af en toe een bruidsreportage en wordt helemaal blij van portretten. Tussendoor trekt hij, als het even kan, graag met zijn camera en een macrolens de natuur in.