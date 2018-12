Filodeegrolletjes met feta en munt of met mozzarella

Hup, de frituurpan aan. Bij sommige feestjes is dat vaste prik, halverwege de avond. Bitterballen liggen in een mum van tijd op een schaal en zijn haast even snel weer weg. Maar zeg zelf, knapperige filodeegrolletjes zijn toch een stuk origineler? Fijn aan dit recept: je kunt oneindig variëren.

De ‘sigaren’ van filodeeg hebben veel weg van Turkse sigara börek, een langwerpig hapje dat vaak met witte, feta-achtige kaas wordt gevuld. Traditioneel gebruik je daar yufkadeeg voor, dikker dan filodeeg. Het is makkelijker in gebruik, maar lastiger verkrijgbaar. Filodeeg werkt ook prima en geeft een lekker knapperig resultaat.

Met het flinterdunne filodeeg moet je voorzichtig omgaan, maar mocht het echt alleen maar scheuren, dan bestaat de kans dat je net een uitgedroogd pakje hebt getroffen. Haal dan bij een andere winkel een nieuw pak en begin opnieuw.

Wat trouwens ook erg lekker is: een loempia-achtige vulling van bijvoorbeeld reepjes wortel, mihoen en gehakt met gember en verse koriander. Om het nog ingewikkelder te maken: bij zo’n loempia hoort eigenlijk wéér ander deeg.

Ik laat het nu eenvoudig bij feta, altijd goed. Je kunt de kaas mengen met goed uitgelekte (diepvries)spinazie, maar ik koos voor munt en peterselie, feestelijk en fris. Wie geen fan van feta is, kan mozzarella gebruiken (ook lekker als je wel van feta houdt, trouwens!). Serveer er dan –voor een beetje pit– chilisaus bij.

Filodeegrolletjes. beeld RD

Ingrediënten (voor 8 rollen of voor 16 kleine hapjes): 8 plakjes filodeeg (diepvries), 200 g (schapen)feta en een klein bosje (15 g) verse munt en/of peterselie (of bol (buffel)mozzarella en chilisaus), 50 g roomboter.

Bereiding

Laat het filodeeg langzaam ontdooien in de plastic verpakking. Zorg dat de overige ingrediënten klaarstaan voor gebruik: smelt de roomboter, verkruimel de feta (of scheur de mozzarella in reepjes). Meng de feta met de groene kruiden.

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Maak een theedoek vochtig. Met deze doek dek je deeg dat je niet gebruikt steeds af, omdat filodeeg snel uitdroogt. Trek voorzichtig de lapjes deeg van elkaar. Pas op dat ze niet scheuren; filodeeg is dun! Snijd, als je kleine hapjes wilt, elk lapje deeg in tweeën.

Kwast een lapje deeg dun in met de gesmolten boter. Leg op ongeveer 1 centimeter vanuit de onderkant een dunne sigaar vulling op het deeg. Blijf links en rechts ook ruim 1 centimeter uit de rand. Sla die vrije randen (links en rechts) naar binnen. Hierdoor loopt de vulling bij het bakken niet uit de rolletjes.

Rol vervolgens het deeg van onderen af op over de vulling. Plak de bovenrand vast met een beetje boter. Leg de rol met de naad naar beneden op een met bakpapier beklede bakplaat. Kwast de bovenkant in met nog wat boter. Maak op deze manier alle rolletjes.

Bak de hapjes in ongeveer 20 tot 25 minuten goudbruin in de oven. Serveer de rolletjes warm of lauw. Vergeet bij de mozzarellavariant de pittige saus niet, bijvoorbeeld chilisaus (of een mengsel van ketchup en sambal).