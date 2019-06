Even opletten dat de duurzame beker niet smelt

Met de zomervakantie in aantocht lonkt een etentje in de buitenlucht. Duurzame producten maken je picknick extra licht verteerbaar.

Het duurde jaren voordat ik de betekenis van het bekende ‘rommeldicht’ snapte. „Laat niet, als dank / voor ’t aangenaam verpoozen, / den eigenaar van ’t bosch / de schillen en de doozen!” Dat had geen gevolgen voor mijn ecologische voetafdruk –ik ruimde mijn rommel altijd netjes op– maar toen ik de strekking eindelijk begreep, werd ik me wel bewuster van mijn doen en laten op andermans grond.

Gelukkig voor de duurzaamheidsfetisjist gaat de toenemende aandacht voor duurzamer leven de sector voor vrijetijdsbesteding niet voorbij – en dus komen er steeds meer producten voor een groene picknick. Het levert producten op die weinig invloed hebben op het milieu en –ook niet onbelangrijk– gezond zijn voor de gebruiker.

Neem de borden en bekers van suikerriet en de kommen en schalen van palmblad. Ze werden vervaardigd uit natuurlijke afvalmaterialen, die anders zouden zijn verbrand. Nu kunnen die afvalproducten één keer extra worden gebruikt – eenmalig, dat wel, maar ze zijn in elk geval 100 procent biologisch afbreekbaar. Een proefpicknick leert bovendien dat de ”planet proof”- picknickproducten zeker niet onderdoen voor de bekende wegwerpbordjes. De milieuvriendelijke rietjes van PLA blijken wel wat minder buigzaam, maar blijven ook geknakt lucht- en waterdicht. De besteksetjes van FSC-hout ogen het mooist, maar kunnen –helaas– ook maar één keer worden gebruikt.

Enige voorkennis is wel vereist. Het ene natuurlijke materiaal kan namelijk niet tegen water, het andere is niet opgewassen tegen warmte of kou. Bewust gebruik is dus geboden: koffie in een beker van PLA kan problemen opleveren.

Toch blijken producten van suikerriet, palmblad en hout ideaal voor een onbekommerde picknick. Wie een grondbezitter daarna onverhoopt met de schillen en dozen laat zitten, hoeft niet te vrezen dat deze nog tientallen jaren met slecht afbreekbare bordjes en bekers in zijn maag zit.

Voor- en nadelen

+ Duurzamer dan traditionele producten. Wegwerpbordjes uit de supermarkt verteren niet gemakkelijk. De grondstoffen in het ecologische wegwerpservies zijn wél minder milieubelastend.

+ Gebruiksvriendelijk met een kanttekening. Veel groene picknickspullen blijken steviger dan standaard wegwerpbordjes, maar de afwijkende materiaaleigenschappen vragen om bewust gebruik.

- Duurder. Palmbladproducten zijn met een prijs van € 3,95 voor tien wegwerpbordjes ruim eens zo duur als traditionele materialen. Ook van duurzame bekers ligt de prijs hoger dan van niet-duurzame alternatieven. Bordjes van suikerriet zijn goedkoper (vijftig voor € 4,95).

Swiss To Go

Picknicken is leuk, maar mist een beetje niveau. Wie op stand wil picknicken, kan kiezen voor de Swiss To Go (CHF 289 (ca. € 265) – een houten ‘etui’ met onmisbare accessoires voor een geslaagde etentje in bos of hei. De inhoud: een dessertlepel, twee vorken en een grote lepel, peper en zout, lucifers en tandenstokers, een flesje olie, een Zwitsers zakmes en een waxinelichtje. Twee samengeperste handdoekjes moeten alle klefheid na het aangenaam verpozen wegnemen; ze vouwen uit als je ze in het water dompelt. De vormgeving en uitvoering maken van de Swiss To Go een gereedschapskist voor een picknick op stand – of voor het luxere romantisch uitje voor twee. Gebruikers moeten echter wel vork en lepel delen en zonder mes hun broodjes smeren. Bovendien ontbreken de glazen. Dan is 289 Zwitserse frank veel geld. Daarvoor kun je ook met z’n tweeën uit eten in een restaurant. Heb je nog allebei je eigen bestek ook...

Natuurlijk: rietjes

Niets zo handig als rietjes: ze voorkomen gemors en houden daarmee ongedierte op afstand. Toch zijn kunststof rietjes erg slecht voor het milieu. Wereldwijd worden jaarlijks honderden miljoenen rietjes gebruikt. Daar kun je een flinke pan plasticsoep van koken.

Rietjes van bamboe (€ 7,25 voor zes stuks) bieden uitkomst. Ze zijn stevig en hygiënisch en kunnen ook nog eens eindeloos worden hergebruikt. Nadeel: ze zijn te dik voor pakjes drinken en zorgen voor een lichte houtsmaak aan je drinken.

Een fles die bijna alle bacteriën doodt: te mooi om waar te zijn?

Schoon water kan op vakantie schaars zijn. De Purisoo –$ 99 (ca. € 85)– kan dan uitkomst bieden. Volgens de makers filtert de waterfles namelijk 99,99 procent van alle bacteriën. Het geheim: een driedubbel filter met een stoflaag, geactiveerd koolstof en een hol vezelmembraan. Dat vraagt om een test.

Balancerend langs een beek probeer ik een liter water op te pompen. Dat is een hele opgave: de pomp is niet zo krachtig en het handvat lijkt elk moment te kunnen breken. Voorzichtigheid is dus geboden. Geduld niet minder, want er is heel wat pompwerk voor nodig om een paar slokken water in de fles te krijgen. Toch is direct duidelijk dat er iets in de fles gebeurde: het filter oogt modderig, maar het water in de fles oogt schoner dan het water in de beek.

Een drinkwatertest toont inderdaad een mooie uitslag: het water bevat geen E-coli en heeft weinig lood of chloor. Er blijken wel pesticiden aanwezig en ook veel te veel alkaliën. Oei!

Aan het water zelf is niets te zien of te ruiken. Dat wordt dus proeven. Eigenlijk smaakt het prima! Toch blijft het oppassen geblazen. Zo’n fles is leuk en filtert heel wat vuil uit, maar er blijven toch ongezonde stoffen aanwezig. Een klein slokje kan vast geen kwaad, maar zuiveringstabletten of een vuurtje oogsten waarschijnlijk beter resultaat.

Voor- en nadelen

+ Werkend filter. De fles filtert een aantal verontreinigingen uit, waarvan zand en takjes natuurlijk het meest in het oog springen.

- Gammele pomp. De fles zelf is mooi en stevig, maar de pomp blijkt niet heel stevig. Je moet dus voorzichtig pompen en dat is vooral een opgave als je niet kunt wachten om wat te drinken.

+/- Voorzichtigheid blijft geboden. Je kunt er niet van uitgaan dat water onschadelijk is. Wie weet wat er allemaal in dat heldere beekje wordt gedumpt. Neem voor de zekerheid toch zuiveringstabletten mee.

