Een vliegvakantie in de achtertuin

Zes of meer weken schoolvakantie? Fantastisch of geen doorkomen aan? Leg je telefoon aan de kant: met deze bouwpakketten vlieg je er (letterlijk) even uit.

Zo’n lange zomervakantie is leuk maar kan ook eindeloos lang duren – helemaal als al je vriend(inn)en weg zijn of als je geen vakantiebaan kunt vinden. De ”Flight Starter” van Ugears is dan een leuk bouwpakket om even je zinnen te verzetten. Handig: je kunt ’m bouwen als het regent en gebruiken als de zon weer doorbreekt. En: helemaal zonder smartphone.

De doos van de ”Flight Starter” bevat 200 lasergesneden onderdelen, een handleiding, drie vliegtuigjes en wat postelastieken. Daarmee maak je –zonder lijm en gereedschap– een pistool waarmee je een zelfbouwvliegtuig kunt afschieten.

Dat bouwen is een fluitje van een cent. De kleurrijke handleiding legt duidelijk uit wat je nodig hebt en hoe je de onderdelen in elkaar zet. Hier en daar is wat kaarsvet nodig om het bouwen wat gemakkelijker te maken en de wrijving tussen onderdelen te verminderen, maar zelfs dat staat aangegeven. Om de scherpe randjes van het project te halen, wordt schuur-papier geleverd. Veel inspanning is dan ook niet nodig: in een halve middag is de bouwdoos klaar. Een korte tussentijdse test leert dat het pistool werkt als een zonnetje.

Het bijbehorende vliegtuigje zit zo mogelijk nog sneller in elkaar. Dat belooft wat.

Eenmaal buiten slaat de opwinding toe. Eerst moet de veiligheidspal worden vergrendeld, daarna kan het afschietmechanisme worden opgespannen. Pal ontgrendelen, trekker overhalen en daar vliegt het vliegtuig. Gaaf!

Helaas is het plezier van korte duur. Het opwindmechanisme kan de spanning niet aan en laat het al snel afweten. Een spoedreparatie biedt uitkomst, maar daarvoor moet het pistool wel uit elkaar. Na wat gezweet kan een nieuwe testvlucht worden gemaakt. Helaas blijkt ook nu het mechanisme te zwak voor een goede vlucht: het vliegtuig landt met een slappe boog 5 centimeter verderop. Spijtig, want de eerste vluchten gingen zo mooi. Nader onderzoek leert dat versleten tandwielen de boosdoener zijn. Als het probleem duidelijk is, kan daarna met wat kunst- en vliegwerk toch worden gevlogen. Voorzichtigheid blijft geboden, maar met de juiste techniek beleef je uren vliegplezier.

>>ugears-shop.nl

Voor- en nadelen

+ Eenvoudig zelf te bouwen en te vliegen. Zo’n vliegtuigje wegschieten is nog leuker als je het zelf hebt gebouwd. Technische kennis en gereedschappen zijn niet nodig.

+/- Even sparen. Met een prijskaartje van € 35 is de bouwdoos niet schreeuwend duur, maar hij komt je toch niet aanvliegen.

- Mechanisme wat gammel. De uitvoering blijkt niet zo duurzaam. Het probleem kan worden opgelost, maar voorzichtigheid blijft geboden.

Vliegen met je smartphone

Het Israëlische bedrijf Powerup weet hoe je het papieren vliegtuigje naar een hoger niveau moet brengen: door er een propeller aan toe te voegen die je met je smartphone kunt besturen. De Powerup® XFPV belooft zelfs livestreaming.

Sinds Powerup zijn eerste papieren vliegtuigje met smartphonebediening uitbracht, ging het snel. Het werd wereldwijd populair en kreeg al snel opvolging. De Powerup® XFPV is het laatste en meest geavanceerde model in de serie. Veel Nederlandse webwinkels verkopen het, maar de prijzen verschillen nogal. Zelf verzendt het bedrijf ze vanuit Tilburg.

Eigenlijk is het systeem heel simpel: vouw een papieren vliegtuigje, bevestig het Powerup-systeem, koppel het via Bluetooth met je smartphone en vliegen maar. Toch is dat wat kort door de bocht. Het vouwen vereist namelijk wel wat oefening. Met wat kunst- en vliegwerk –en een handige instructievideo– vouwen we in een kwartier model Delta. Tijd om te vliegen.

Dat is nog niet zo gemakkelijk. De Powerup® XFPV reageert perfect op de telefoon, maar laat zich toch moeilijk besturen. Waarschijnlijk zijn papier en vouwwerk de boosdoeners. Helaas wordt het papier er niet beter op na wat crashes. En als het vliegtuig dan ook nog in een plas belandt, kunnen we een goede vlucht wel vergeten. Gelukkig is er papier genoeg om een nieuw vliegtuig te vouwen. Ook hier geldt: oefening baart kunst.

Powerup 3.0

Wie de Powerup® XFPV te duur vindt of met minder functies tevreden is, kan kiezen voor de Powerup 3.0. Het apparaatje is kleiner en lichter en kan tegen een stootje.

Je kunt de Powerup 3.0 eenvoudig aan een zelf gevouwen vliegtuigje bevestigen en het vliegtuigje daarna besturen via de bijbehorende app. Als het vliegtuigje crasht, bevestig je de Powerup 3.0-module gewoon aan een ander vliegtuigje. De fabrikant heeft verschillende voorbeelden, inclusief instructies. Je kunt dus meerdere mogelijkheden verkennen én je vliegtuigvouwskills verbeteren.

De Powerup 3.0 werkt niet zonder smartphone, maar is goedkoper dan andere pakketten waarmee je bestuurbare vliegtuigjes kunt maken. Met de crashbestendige module en een pak dikke vouwblaadjes kun je eindeloos je vliegtuigje recyclen.

Zelfbouwdrone

Begin dit jaar lanceerde Aerowood een zelfbouwdrone van hout. Het concept is vergelijkbaar met de ”Flight Starter” van Ugears: je koopt een bouwpakket met lasergesneden onderdelen en bouwt daarmee je eigen drone. Zelfs de elektronica is inbegrepen.

Inmiddels slaagt Aerowood er niet in zijn beloften na te komen. Razendsnelle Chinezen kopieerden echter hun idee. Via AliExpress is de ”wooden drone”, model ZL100, te koop voor zo’n € 40. Dan heb je een bouwpakket met camera, afstandsbediening en de benodigde elektronica. Een instructieboekje wijst de weg tijdens het bouwproces.

De lange levertijd vanuit China is lastig. Wil je in de zomervakantie nog van je eigen drone kunnen genieten, dan moet je hem snel bestellen. Voor zo’n € 20 heb je de variant zonder camera. Leuk als je gewoon wilt vliegen zonder de omgeving in de gaten te houden.