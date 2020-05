Darkmode, Redmi Note en mailstorm

Facebook komt met een nieuw ontwerp. In de afgelopen weken kregen steeds meer mensen de nieuw vormgegeven website te zien. Opvallendste nieuwigheidje is een knop om een donkere stand in te schakelen. In een donkere modus wordt het beeld zwart en de tekst licht van kleur. De donkere stand moet ervoor zorgen dat je minder last krijgt van hoofdpijn of vermoeide ogen als er weinig licht is. Ook zorgt het voor een betere nachtrust, omdat het blauwe licht wordt gefilterd.

Daarnaast gaat de batterij van je apparaat langer mee, omdat het voor een scherm minder kracht kost om zwart te tonen. Veel besturingssystemen van telefoons en computers hadden al zo’n donkere stand. Ook apps als WhatsApp en Instagram kenden al een donkere modus.