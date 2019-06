Crashtest fietshelmen

POC, een Zweeds merk van fietshelmen, heeft samen met Volvo een crashtest ontwikkeld om fietshelmen te testen. Voor de test wordt het hoofd van een testdummy voorzien van een fietshelm van POC. Fietshelmen voldoen uiteraard al aan veiligheidsnormen, maar het is nieuw dat een helmenfabrikant en een autoproducent hierin samenwerken. De metingen geven een goed beeld van de gevolgen op de drager van de fietshelm bij verschillende soorten aanrijdingen.

>>pocsports.com/eu/home/

Holografie

Volkswagen brengt een conceptauto waarin holografie haar intrede doet. Daarbij zijn geen 3D-bril, sensorhandschoenen of een joystick nodig. Het bedieningshologram zweeft vrij in de lucht boven de hardware van het audiosysteem. Jammer dat dit zich in de bagageruimte bevindt. Volkswagen voorspelt dat het nog wel even zal duren voordat deze techniek in productieauto’s zal worden toegepast. Holografie is fascinerend, futuristisch en intuïtief in gebruik. Dat laatste omdat een mens een 3D-wezen is, de 3D-bedieningselementen direct begrijpt en ze kan gebruiken.

Leaseauto van het Jaar

Leasemaatschappij Alphabet heeft de nieuwe Peugeot 508 uitgeroepen tot Leaseauto van het Jaar 2019. Een vakjury en het publiek kiezen voor deze prijs een winnaar in de segmenten Economy, Business, Business+ en Executive. Daaruit komt de overallwinnaar. De Peugeot 508 scoorde veruit de meeste punten bij zowel vakjury als publiek. De auto scoort ook uitstekend op het gebied van de gebruikskosten. Vanaf deze maand staat naast de sedan overigens ook de stationwagon van de Peugeot 508 in de showroom.