Citroën Berlingo: op stap met een ruimtewonder

De derde generatie Citroën Berlingo vergroot de mogelijkheden die het model altijd al bood: meer binnenruimte voor mens en bagage, en zelfs een zevenzitter die aan het leveringsprogramma is toegevoegd. Op stap met een ruimtewonder.

Het grote succes van de Citroën Berlingo stamt uit de jaren negentig. Toen gooide een van een bestelwagen afgeleide personenauto nieuwe stijl hoge ogen bij particulieren. De BPM-berekening op basis van CO2-uitstoot deed de aanschafprijs later fors toenemen. Weg belangstelling van de autokoper die zijn heil zocht bij de SUV.

Maar het tij lijkt te keren voor de nieuwe Citroën Berlingo. Nieuwe, zuinige motoren hebben een positieve invloed op de BPM. Daarnaast zijn er nauwelijks meer ruimtewagens verkrijgbaar en biedt dit door de Fransen tot multispace omgedoopt ruimtewonder tal van mogelijkheden waarbij andere personenauto’s niet eens in de buurt komen.

Vijf personen hebben zeeën aan ruimte in alle richtingen. Daarnaast kan achter de bank minimaal voor 850 liter aan bagage mee. Die bank bestaat uit drie afzonderlijk neerklapbare stoelen waarmee de mogelijkheden groeien tot 1672 liter. Aan de buitenkant legt Citroën met de nieuwe Berlingo een link naar de stoere SUV’s. Dat wordt gedaan met brede zwarte randen onder de bumpers en stootstrips met airbumps (luchtkussentjes) op de flanken. Alle kenmerken van een moderne Citroën zijn aanwezig. Kijk naar de verlichting op drie niveaus, de specifieke vormgeving van de dakrails en het thema met afgeronde rechthoeken. Dat laatste wordt ook in het interieur voortgezet.

Aan de binnenkant verraadt de Berlingo zijn afkomst als bestelauto in positieve zin door een gigantische hoeveelheid opbergvakken. Verder beschikt de auto over uitstekend meubilair en alle moderne elektronica.

Dat de Berlingo relatief hoog is, laat zich niet direct in het rijgedrag vertalen. Het onderstel is overduidelijk op comfort afgestemd en dat is precies dat wat van een vol bepakte gezinsauto wordt verwacht.

Citroën Berlingo HDI XTR

Energielabel

D

Topsnelheid

181 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 10 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 14,2 km

CO2-uitstoot

116 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1450 kg

Prijs vanaf/geteste versie

€ 28.260/36.720

Conclusie

+ Motor. Wellicht voor een particulier niet de meest voor de hand liggende keuze, maar de 130 pk diesel presteert zeer vlot bij een gunstig verbruik.

+ Binnenruimte. Ruimte is het grote pluspunt van een Berlingo. Vijf volwassenen, zelfs van een fors formaat, vormen kinderspel voor deze Fransoos.

+ Kleurgebruik. Citroën durft in het interieur kleur te gebruiken in de bekleding en de accenten op dashboard en deurpanelen.

- Kunststoffen. Vooral het dashboard en de portierpanelen zijn uit harde kunststoffen gevormd. Logisch gezien de bestelwagenachtergrond, maar minder passend bij de prijsstelling.