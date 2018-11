Ingrediënten (voor ongeveer 3 liter soep): 500 g varkensribbetjes, 2 bieten, 1 winterwortel, 1 ui, 2-3 aardappels, 1 tomaat, 1 rode paprika, 1 knoflookteentje, 1 laurierblaadje, olie, peper en zout, citroensap, suiker, zure room of crème fraîche.

Bereiding

Begin met de bouillon. Doe de ribbetjes in een grote pan. Voeg 2,5 liter water en het laurierblaadje toe. Breng het water aan de kook en laat de bouillon een uur op laag vuur pruttelen.

Bereid de groenten voor. Pel de ui. Was de paprika en de tomaat. Snijd ui, paprika en tomaat in stukjes.

Schil de wortel en de bieten. Rasp ze grof. Schil de aardappel en snijd hem in stukjes. Pers de knoflook uit.

Verhit een scheutje olie in een koekenpan. Fruit de fijngesneden ui, paprika, tomaat en de uitgeperste knoflook daarin vijf tot zeven minuten.

Fruit in een (andere) koekenpan de geraspte wortel en biet, ongeveer tien minuten. Roer er daarna een eetlepel suiker door.

Haal, als de bouillon een uur heeft getrokken, de ribbetjes uit de pan. Voeg de groenten aan de soeppan toe. Laat alles tien minuten borrelen. Doe er dan de aardappel bij.

Voeg, als de soep weer aan de kook is, een theelepel citroensap en zout en peper naar smaak toe. Haal het vlees van de botten en doe dat weer in de pan. De soep is klaar als de aardappels gaar zijn.

Traditioneel hoort er in elk bord borsjt een dot smetena – maar dat is in Nederland niet te krijgen. Zure room lijkt er wel op, maar is een ander product. Smetana is veel vetter. Maar met zure room (of crème fraîche) is het ook lekker.

Borsjt van Irina

Een jaar geleden wijdde ik een keer een kookrubriek aan bietensoep, lichtjes gebaseerd op Russische borsjt. Omdat ik benieuwd was hoe authentiek de samenstelling eigenlijk was, stuurde ik mijn recept naar een Russische connectie. Met de vraag of hij in deze soep iets Russisch herkende.

Dat is een gevaarlijke vraag, natuurlijk. Want van elk recept zijn er talloze varianten in omloop. En iedereen vindt diep vanbinnen zijn eigen versie het lekkerst dan wel het authentiekst.

Als het om een nationaal gerecht gaat, is sowieso wat een buitenstaander ervan maakt bij voorbaat al een beetje verdacht. Als een Italiaan je erwtensoep voorzet heb je daar ook zo je gedachten bij. Het zal vast wel lekker zijn, maar het heeft vermoedelijk weinig met snert te maken.

Zo ook in dit geval. Veel Russisch zag Aleksej niet in mijn soep. Al zei hij er wel bij dat elke regio sowieso z’n eigen variaties heeft. Maar hij was wel zo goed om zijn eigen familierecept –of eigenlijk: dat van zijn vrouw Irina– door te geven.

Met daarbij een waarschuwing. Volgens hem wordt borsjt traditioneel als de ingewikkeldste Russische soep beschouwd. Of een meisje geschikt was als echtgenote hing volgens hem in vroeger tijden af van haar vermogen om een goede pan borsjt te bereiden.