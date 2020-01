BMW stapt met 1-serie af van vertrouwde formule

Als laatste grote producent van premiummodellen in de middenklasse stapt ook BMW over van achter- op voorwielaandrijving. De nieuwe 1-serie maakt namelijk gebruik van bestaande onderstelcomponenten die onder meer al door Mini worden toegepast.

Liefhebbers leggen daarom het vergrootglas op deze compacte vijfdeurs. BMW zou BMW niet zijn als het op het gebied van wegligging zijn taken niet goed had volbracht. Dat maakt dat de nieuweling als een echte BMW rijdt. Het karakter is sportief, zonder dat de vering te stug is. De laatste generaties van BMW zijn zonder uitzondering comfortabel.

Het BMW-karakter wordt aan de buitenkant dominant bevestigd door de bekende grillevorm. De twee nieren zijn uitermate fors uitgevallen. De chromen spijlen staan er als gretige tanden in. Weinig subtiel.

Een blik in het interieur laat zien dat BMW zijn vertrouwde elementen ook in deze 1-serie toepast. Het instrumentarium wordt digitaal weergegeven op een groot scherm achter het stuur. Het tweede scherm in het midden dient voor navigatie en audio alsmede de beelden van de achteruitrijcamera. Met de knoppen rondom de pook kunnen verschillende rijprogramma’s worden gekozen. Daarmee laat de motor zich van verschillende kanten zien. Van spaarzaam zuinig tot zeer sportief.

De motor in deze 118i, de instapversie, is een 1,5 liter 3 cilinder die maar liefst 140 pk voortbrengt en een prima koppel van 220 Nm. De 7-traps automaat met dubbele koppeling functioneert uitstekend. Bovendien zorgt deze bak voor een lager brandstofverbruik. Via de bpm is de versie met automaat daardoor bescheiden hoger geprijsd dan de variant met handbak. Het motorgeluid is niet herkenbaar als driecilinder.

De 4,32 meter lange hatchback biedt achterin genoeg beenruimte voor twee volwassenen, maar is aan de lage kant. Het bagagevolume van 380 tot 1200 liter is normaal voor een auto in dit segment. Kortom, BMW maakt de verwachtingen waar.

BMW 118i automaat

Energielabel

C

Topsnelheid

213 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 8,5 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 14,1 km

CO2-uitstoot

114 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1300 kg

Prijs vanaf/geteste versie

34.726/35.561 euro

Conclusie

+ Vormgeving. De BMW 118i is een ingetogen vijfdeurs hatchback met sportieve trekjes en een iets te dominant in het front geplaatste grille.

+ Zitcomfort. De optionele M-stoelen in de 118i zorgen voor een uitstekende ondersteuning van de ledematen en zijn perfect instelbaar.

+/- Elektronica. Het digitale instrumentarium kan naar wens door de bestuurder op diverse manieren worden ingedeeld. In de praktijk blijft dit op één gekozen stand staan.

- Prijs. Premiummerken vragen een aanzienlijk hogere prijs voor hun producten. Met wat opties erbij groeit het eindbedrag van de 118i nog eens fors.