Betuwe fraai decor voor toertocht met kever cabrio

Pet op, dak open en rijden maar. Wie met een Volkswagen kever cabrio op pad gaat, doet een bijzondere ervaring op. Een dagtocht door de Betuwe staat bovendien garant voor fraaie vergezichten en spontane contacten met andere automobilisten die ook in een oldtimer genieten van een route langs de Lek en de Linge.

Toegegeven, wie in oktober een dagtocht plant met een cabrio, neemt een risico. Niet elke herfstdag nodigt immers uit om het dak open te doen. Deze testdag blijkt het weer –stralende zon, niet te veel wind– echter boven verwachting.

Bij verhuurbedrijf Vintage Road Trips in Amersfoort, pal naast de spoorlijn naar Utrecht, staan verscheidene oldtimers klaar, waaronder kevers, Citroëns 2CV en Volkswagen 2T-busjes. Een vrouw uit Emmen vertelt dat ze een dagtocht cadeau geeft aan haar echtgenoot voor zijn vijftigste verjaardag. Even later rijden ze in een zwarte eend het terrein af.

Marvin Heus van Vintage Road Trips geeft een korte uitleg over een witte kever 1300 cabrio, compleet met een rieten mand achterop. Om de picknickspullen een plek te geven, doet hij echter de kap aan de voorkant open. Foutje? Nee, de motor bevindt zich achterin, de bescheiden bagageruimte voorin. Instappen dan maar en de weg op! Met open dak.

De eerste kilometers richt de aandacht zich vooral op de kever zelf – de auto die in 1947 in het Nederlandse straatbeeld verscheen. Starten, schakelen en remmen, het gaat allemaal net iets anders dan in een modern voertuig. Even komt zelfs de vraag op of er een onderdeel is losgeraakt. Totdat de werkelijkheid doordringt: de thermosfles is uit de mand gerold en zorgt voor het nodige gerammel voorin.

Getoeter

De route voert aan de hand van een beschrijving met bijbehorende kaarten naar de Betuwe. Dat betekent onder meer bij Wijk bij Duurstede de rivier de Lek oversteken. Vlak bij het vertrekpunt van de veerboot klinkt er ineens getoeter. Chauffeur en passagiers in een tegemoetkomende oranje 2CV steken lachend hun hand op. Het is niet de laatste keer dat andere cabriorijders ons enthousiast begroeten.

De verleiding om onderweg de auto geregeld stil te zetten, een stadje in te gaan, een terras te pakken of een museum aan te doen, is groot. Toch lijkt het beter eerst de nodige kilometers te maken, om te voorkomen dat aan het eind van de rit haast geboden is om op tijd terug te zijn in Amersfoort. De kern van Buren –met een barbier in het centrum– bekijken we daarom slechts vanuit ons voertuig. Het Marechausseemuseum en Museum Buren en Oranje laten we links liggen. We rijden onder de stadspoort door en laten daarmee de historische plaats al weer snel achter ons.

Ooievaar en kameel

Een groot deel van de route –in totaal 160 kilometer– voert door landelijk gebied. Langs weilanden met koeien en schapen, maar ook met reigers en een ooievaar. Een vreemde eend in de bijt is –later op de dag bij Beesd– een kameel die op een veldje langs de weg rondstapt. Deze blijkt bij Uilen- en dierenpark De Paay te horen.

Even na het middaguur is het tijd om bij een bankje op een slingerdijk richting Tricht de auto te parkeren en koffie en belegde bolletjes voor de dag te halen. Intussen trekt de cabrio belangstellende blikken van passanten die de omgeving per tweewieler verkennen of die met een hond aan de riem van het zonnige weer genieten.

De Betuwe toont zich deze dag op z’n fraaist en ademt een vriendelijke sfeer. Op een weg met aan weerszijden boomgaarden bieden meerdere bewoners in een stalletje voor hun huis (seizoens)producten te koop aan, van stoofperen tot frambozen en van champignons tot kersen of walnoten. Theeschenkerij De Hoenderik in Tricht nodigt uit om een kop koffie of thee met zelfgemaakte appeltaart te bestellen.

Simpele techniek

Halverwege de middag leidt een pauzemoment langs de Linge tot een spontane ontmoeting met Patrick Dirks uit Gorinchem. Hij toert samen met zijn vrouw Miranda en hun zesjarige zoon Lorenzo rond in een rode kever cabrio uit 1982 die hij anderhalf jaar geleden aanschafte. „Ik wilde er al langer een, maar vanaf dat moment hadden we een eigen garage en dus de ruimte. Dat was de tijd om een cabrio te kopen, en hij gaat nooit meer weg.”

Dirks twijfelde nog even tussen een Citroën 2CV en een kever, maar uiteindelijk bleek de keus niet moeilijk. „Een kever is toch wat meer auto dan een eend, dat gaf de doorslag. In beide moet je je trouwens behelpen met een simpele techniek. Remmen is in een kever bijvoorbeeld ook echt remmen. De radio is de enige luxe.”

In de avonduren en weekenden gaat het gezin er geregeld op de bonnefooi opuit. Op de achterbank –„met originele bekleding”– liggen de zojuist langs de weg aangeschafte ingrediënten voor een boterkoek. „We rijden graag binnendoor, zoals hier over de dijk. Op snelwegen komen we in principe niet”, zegt Dirks, terwijl hij de achterklep opent en de motor laat zien. „Die heb ik helemaal zelf opgeknapt.”

Afsnijden

Over de Linge vaart een boot met de naam Bolder voorbij. Intussen dringt het besef door dat de tijd te kort is om de volledige route te rijden. Bij Rhenoy snijden we een deel af om bij Neerijnen de draad weer op te pakken. In de Waal bij Opijnen liggen diverse grote schepen. Een fraai gezicht, evenals de oude Vespa’s die hier ineens over de dijk rijden.

Bij Eck en Wiel wacht de Regina Fluminum II, de pont die de Nederrijn oversteekt naar Amerongen. Op het dek krijgt de witte kever onverwachts gezelschap van een rode 2CV, eveneens afkomstig van Vintage Road Trips.

Inmiddels is de zon verdwenen en wordt het frisser, ook voor de passagiers op de achterbank. Reden om de tocht –via de Utrechtse Heuvelrug, langs Kasteel Amerongen– met gesloten dak af te maken. Vlak voor zes uur rijdt de oldtimer het parkeerterrein in Amersfoort weer op, waar koffie en frisdrank klaarstaan zodat de reizigers nog even ontspannen kunnen terugblikken op de nostalgische rit.

Toeren in een oldtimer

Ouderwets genieten in de moderne tijd. Die ervaring biedt Vintage Road Tours in Amersfoort met de verhuur van oldtimers. Het bedrijf startte in 2006 en heeft onder meer Volkswagen kever cabrio’s in zijn assortiment. Een oldtimer huren kan vanaf 139 euro per dag, exclusief brandstof. De een doet het om op zijn trouwdag in een cabrio naar het gemeentehuis en de kerk te rijden, een ander stapt in voor een toeristische route. Amersfoort blijkt een goede uitvalsbasis voor dagtochten over de Veluwe, door het Gooi of de Betuwe. Het is mogelijk gebruik te maken van beschreven routes met een lengte van 110 (het Gooi) of 160 kilometer (Betuwe en Veluwe). Ook de huur van een gps-navigatiesysteem (20 euro) behoort tot de mogelijkheden.