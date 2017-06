Azen op afgeprijsd voedsel in de supermarkt

In de supermarkt op afgeprijsd voedsel azen, is een beetje een sport. Al voelt het ook wat krenterig. Goed nieuws: het helpt ook tegen voedselverspilling.

De ene supermarkt geeft 50 procent korting op levensmiddelen waarvan de ”te gebruikten tot”-datum nabij is. Een andere houdt het op 35 procent. In beide gevallen is het voordeel mooi meegenomen.

Al is dat niet de enige en misschien ook wel niet de belangrijkste reden om afgeprijsd voedsel te kopen. Daarvoor kiezen geeft je ook het gevoel dat je die liter melk of dat schaaltje kabeljauwfilet voor de kaken van het afvalcontainermonster weggrist. Want er wordt nog altijd enorm veel voedsel weggegooid. Vooral door consumenten thuis, maar ook door supermarkten.

Door te kiezen voor afgeprijsd voedsel lever je dus een kleine bijdrage aan de strijd tegen voedselverspilling. Maar die vlieger gaat alleen op als je dat pak yoghurt en die bak gevulde pasta liefst dezelfde dag nog opeet. Als de koopjes achter in de (koel)kast belanden en uiteindelijk alsnog worden weggegooid, schiet je het doel voorbij.

Het is wel aardig om te zien dat supermarkten hun afgeprijsde waren inmiddels ook in het teken van het tegengaan van voedselverspilling actief onder de aandacht brengen. Door informatiebordjes bij de bak of het schap met artikelen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken. En door de producten die daarvoor in aanmerking komen aan te melden via de app Afgeprijsd (van NoFoodWasted).

Als je die app op de telefoon installeert en je postcode invoert, kun je zien wat de PLUS om de hoek of de AH aan de andere kant van de stad op dat moment afgeprijsd aanbiedt. En of daar iets van je gading bij zit. Mochten kalkoenschnitzels, Italiaanse roerbakgroente of Mona-puddinkjes zonder problemen in het dagmenu kunnen worden opgenomen, dan kan het de moeite waard zijn om voor de rest van de noodzakelijke boodschappen die supermarkt te bezoeken. Al loop je natuurlijk altijd de kans dat een ander zich dan al over de laatste puddinkjes heeft ontfermd.

Je kunt trouwens ook aangeven in welke producten je interesse hebt. Als het artikel van jouw keuze vervolgens door een supermarkt in de buurt worden afgeprijsd, krijg je een pushbericht.

Maar het heeft ook wel wat om je gewoon te laten verrassen door wat er in de winkel staat of ligt. Ha: Griekse yoghurt met een grote sticker erop.