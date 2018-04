Veiligheid in kerk een belangrijk aandachtspunt

„De kerk staat in het hier en nu”, zegt Lenard Prins. „Bent u als gemeente voorbereid op onverwachte gebeurtenissen op het gebied van veiligheid tijdens de kerkdiensten of bij andere activiteiten in en rondom het kerkgebouw?”

De directeur van het recherchebureau Restment vulde zaterdag in Ouderkerk aan den IJssel een van de drie workshops op de derde landelijke kerkvoogdijbijeenkomst van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). De twee andere workshops gingen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wat de gevolgen zijn voor de plaatselijke gemeente en de ins en outs van de algemeen nut beogende instellingen (anbi) voor de kerk.

Bewustwording van de veiligheid is volgens Prins nodig. De Restmentdirecteur wordt vaak door kerken uitgenodigd om daarover voorlichting te geven. De vraag of het thema ”kerk en veiligheid” niet wat overdreven is, demonstreerde hij met reële voorbeelden.

In een jaar tijd werden bij hem door kerken 138 incidenten gemeld, variërend van verstoring van de kerkdienst en een jeugdleider die een te nauwe relatie aanging met iemand, tot inbraken, diefstal, insluiping, afpersing, chantage, fraude en bedreiging binnen de kerk. Op de vraag wie van de deelnemende kerkvoogden in hun gemeente een calamiteitenregeling en een ontruimingsplan heeft, gingen bij lange na niet alle handen omhoog. „Wees je ervan bewust dat deze dingen door de overheid vereist worden”, aldus Prins.

Privacy

De waarborging van privacy van gemeenteleden noemde Mirjam de Vries, beleidsmedewerker bij het kerkelijk bureau van de HHK, belangrijk. Op 25 mei wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB) vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen daaronder. Iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, moet zich aan deze regelgeving houden.

Zo gaat het bijvoorbeeld om het voeren van de ledenadministratie, het distribueren van ledenlijsten, het uitzenden van kerkdiensten, publicaties in het kerkblad, het maken van aantekeningen tijdens een huisbezoek en het plaatsen van foto’s op de website. „Als hiermee iets mis gaat en gegevens worden onrechtmatig verwerkt, dan is er sprake van een datalek”, aldus De Vries. Volgens haar is er nog discussie over de vraag wat de speelruimte is binnen de kaders die de wet geeft. Ze adviseerde de kerkvoogden om in kaart te brengen welke persoonsgegevens er in de kerkelijke gemeente in omloop zijn, met wie deze gedeeld worden en hoe de beveiliging en overdracht zijn geregeld.

Anbi

De HHK is als kerkgenootschap aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en beschikt over een anbi-groepsbeschikking. Deze geeft recht op fiscale aftrek van giften en zorgt tevens voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting. Mr. A. A. van der Bok, fiscaal jurist bij Van Ree Accountants, wees op het op 15 december 2017 hernieuwde anbi-convenant dat is gesloten tussen het CIO en de Belastingdienst. Het CIO gaat controles uitvoeren bij de aangesloten kerkgenootschappen. De vrijblijvendheid is voorbij, zo waarschuwde Van der Bok.