Theologieopleiding VS vraagt om hulp

Het Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) in Grand Rapids heeft zijn donateurs om financiële steun gevraagd. Vanwege het coronavirus verwacht de theologische opleiding van de Heritage Reformed Churches (HRC) in Noord-Amerika een inkomstendaling.

Het seminarie stelt in zijn nieuwsbrief van vorige week dat het geen schulden heeft en in staat is om aan zijn directe financiële verplichtingen te voldoen. De opleiding heeft de komende maand 190.000 dollar (ruim 175.000 euro) nodig voor haar studiefonds.