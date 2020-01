Synode Gereformeerde Gemeenten vergadert verder

De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten vergadert woensdag en donderdag opnieuw in Gouda.

Ds. P. Mulder, preses van de synode, opende donderdagochtend de vijfde zittingsdag vanuit Lukas 6:11-19.

De synode vergaderde eerder in september en oktober. Tijdens die vergaderingen werden voornamelijk rapporten van de verschillende deputaatschappen besproken.

Synodevideo

Op de agenda voor de komende dagen staan vervolgpunten vanuit deze eerdere besprekingen. Zo wordt onder meer gesproken over de benoeming van docenten aan de Theologische School, over de actualisering van de Dordtse Kerkorde en over financiële zaken uit de diverse rapporten. Ook komen verschillende commissierapporten ter sprake, bijvoorbeeld naar aanleiding van instructies: vragen die vanuit een particuliere synode aan de generale synode zijn voorgelegd.

Naar verwachting wordt donderdag de generale synode afgesloten. Als de besprekingen meer tijd vragen, staat in maart nog een zittingsdag gepland.