Straatprediker Arnol Kox (67) overleden

De Eindhovense stadsprediker Arnol Kox is woensdag op 67-jarige leeftijd overleden.

Dat heeft zijn familie laten weten aan Omroep Brabant. Kox was al enige tijd ernstig ziek, hij leed aan leukemie.

Winkelend publiek in Eindhoven kon onmogelijk om Arnol –eigenlijk: Arnold– Kox heen: zijn bulderende stem was al van ver te horen. Dat leidde weleens tot rechtszaken. Steeds werd hij echter vrijgesproken. „Terecht natuurlijk”, zei de rooms-katholieke Kox in 2008 na zo’n vrijspraak in het Eindhovens Dagblad. „Ik heb (...) slechts mijn bezorgdheid geuit over het feit dat volgens mij de mensen massaal van hun vrijheid worden beroofd, en dat bekering tot Jezus de enige oplossing is. Zo iemand mag je niet bekeuren.”