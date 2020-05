Rabbijn David Brodman is dinsdag op 84-jarige leeftijd overleden.

Dat meldde stichting Christenen voor Israël dinsdag.

Brodman, geboren op 22 februari 1936 in Rotterdam, was van 1963 tot 1973 rabbijn in Amsterdam. Daarna was hij rabbijn in Savyon in Israël. Daar richtte Brodman het Savyon Centrum voor Joods Onderwijs op.

