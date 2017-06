Prof. dr. W. J. op ’t Hof voorganger in vrije hervormde gemeente Driedorp

Prof. dr. W. J. op ’t Hof uit Gameren, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk, heeft zondag intrede gedaan in de Vrije Hervormde Gemeente (VHG) Driedorp. Hij volgt de hersteld hervormde emeritus predikant ds. W. Roos uit Doornspijk op, die maandag afscheid nam als voorganger van de gemeente.

Volgens de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk (ordinantie 13.7) is het mogelijk dat prof. Op ’t Hof voorganger wordt in Driedorp, tenzij de hersteld hervormde gemeente Nijkerk daartegen bezwaar zou maken. Dat heeft zij niet gedaan. De gemeente in Driedorp werd tot 2014 gediend door ds. G. Bijkerk.

