Na jaren weer een eigen predikant voor gg in Rotterdam

De gereformeerde gemeente van Rotterdam-IJsselmonde krijgt na 66 jaar en meer dan 200 uitgebrachte beroepen weer een eigen predikant. Zaterdag nam ds. G. Hoogerland uit Stolwijk het beroep aan. Daarmee krijgt Rotterdam –met in totaal vier gereformeerde gemeenten– sinds 1993 weer een GG-predikant.

Rotterdam-IJsselmonde is al 66 jaar vacant. De gemeente werd eerder gediend door ds. H. J. Grisnigt (1926-1927), ds. B. Toes (1927-1945) en ds. J. Hagestein (1948-1952). Na het emeritaat van ds. Hagestein werden ruim 200 beroepen uitgebracht, maar de gemeente bleef vacant. Nu heeft ds. Hoogerland het beroep van Rotterdam-IJsselmonde aangenomen.

Ds. Hoogerland laat desgevraagd weten „niet onbekend” te zijn met de gemeente. „Ik kwam er doordeweeks weleens, maar ken de gemeenteleden verder niet zo goed. Op zondag kwam ik er niet. In doordeweekse diensten waren er waarschijnlijk ook wel hoorders van elders, waardoor ik de gemeente in haar geheel nooit echt voor me heb gehad.”

Het was het derde beroep dat IJsselmonde op hem uitbracht. Ook in 2015 en in 2016 gebeurde dat. Kennelijk heeft Rotterdam-IJsselmonde iets met hem? „Zou kunnen. Misschien kunnen we beter zeggen: De Heere heeft iets met IJsselmonde. Hij heeft iets met deze gemeente voor. Het was altijd wel goed om er te zijn. Ik kon er het Woord wel kwijt, er was aftrek onder de hoorders. Maar ik heb nooit eerder aanwijzingen van Boven gekregen dat ik er heen zou moeten.”

Zeldzaam

Dat een gemeente na 66 vacante jaren weer een predikant krijgt, komt zelden voor. Ds. Hoogerland verwijst naar de gereformeerde gemeente van Nieuwdorp, die in 2015 na 95 jaar vacant geweest te zijn in de persoon van ds. A. J. de Waard voor het eerst een eigen predikant kreeg. Naar Brakel, die in 2016 na 62 jaar weer een predikant kreeg toen kandidaat M. T. Al-Chalabi het beroep aannam. En Westkapelle kreeg vorig jaar, na 96 jaar vacant te zijn geweest, voor het eerst een predikant in de persoon van kandidaat J. de Kok.

Ds. Hoogerland zegt „rust en vrede” te ervaren op het aannemen van het beroep. „De Heere heeft Zelf de weg gewezen en toegezegd dat Hij met ons mee zal gaan. Dat deed Hij met de woorden uit Psalm 32:4 berijmd: „Ik zal u trouw verzellen met Mijn raad, terwijl Mijn oog op u gevestigd staat.” Daarmee bewees de Heere een groot wonder, aan zo één als ik. Als de Heere meegaat, kunnen we overal zijn.”

De predikant diende eerder de gemeenten van Drachten (2002), Kruiningen (2007) en Stolwijk (2012). In het beroepingswerk moet de Heere altijd Zelf de weg wijzen, zegt hij. „Als Hij spreekt, komt er altijd kracht in mee. Dat heeft Hij met dit beroep gedaan met Handelingen 10:19: „Zie, drie mannen zoeken u.””

Wanneer ds. Hoogerland intrede zal doen in IJsselmonde is nog niet bekend. „De gemeente heeft nog geen pastorie. Lang geleden is die al verkocht. Wel is er al die jaren een pastoriefonds geweest, waardoor de financiële middelen om een pastorie te kunnen aankopen er wel zijn.”

De gemeente van Rotterdam-IJsselmonde kerkt sinds 1969 in de Thaborkerk aan de Reyerdijk. Van oorsprong (1925) was ze een vrije gereformeerde gemeente. In 1947 werd de gemeente toegelaten tot het verband van de Gereformeerde Gemeenten. Ze telt 117 leden en 83 doopleden.

Ds. Toes

Scriba C. W. den Otter zegt desgevraagd dat het de gemeente „tot grote verwondering” heeft gestemd dat ds. Hoogerland het beroep aannam. „Al zijn hier ook altijd mensen geweest die wísten dat we nog een keer een dominee zouden krijgen. Een vrouw uit onze gemeente heeft het een jaar of zes, zeven geleden gezegd, dat de Heere haar dit had laten weten, met de woorden: „Doch God heeft ons getroost door de komst van Titus.” En heel opmerkelijk: juist vorige week stond in onze kerkbode een stukje waarin het ging over ds. B. Toes. Voordat hij, in 1927, naar onze gemeente kwam, had een vrouw uit de gemeente precies dezelfde woorden gekregen.

Overigens leeft de vrouw over wie ik het had niet meer. Maar haar man en kinderen kerken nog steeds bij ons.”

Vier gereformeerde gemeenten

Rotterdam kent naast IJsselmonde nog drie gereformeerde gemeenten, die ook al jaren vacant zijn. Het betreft Rotterdam-Alexanderpolder (402 leden en doopleden, vacant sinds 1986), Rotterdam-Centrum (105 leden en doopleden, vacant sinds 1984) en Rotterdam-Zuidwijk (324 leden en doopleden, vacant sinds 1993). Rotterdam-Zuid (Mijnsherenplein) werd in 2004 „verplaatst” naar Barendrecht. Deze vacante gemeente telt 753 leden en doopleden.

