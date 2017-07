Levensverhaal reformator Maarten Luther in Playmobil

Naast het goedverkochte Playmobilpoppetje van Maarten Luther is er nu ook een animatievideo waarin het leven van de reformator met Playmobil wordt uitgebeeld. De Britse makers willen met de video niet alleen over de Reformatie vertellen, maar ook de boodschap van het Evangelie brengen.

Evangelical Focus schrijft over de video.

Luther Playmobil

Voor de animatievideo van vier minuten werden 5000 foto’s gemaakt. Te zien is hoe Luther in een zware onweersbui terechtkomt, om vervolgens monnik te worden. Even later spijkert hij zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg.

De video is in een week tijd 14.000 keer bekeken.