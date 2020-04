Jarige Amstelkerk Amsterdam krijgt facelift

De verbouwing van de Amstelkerk in Amsterdam wordt als gevolg van de coronamaatregelen vervroegd en is al begonnen, meldt Stadsherstel Amsterdam.

Stadsherstel wil zodoende de bouw, die het moeilijk heeft, van werk blijven voorzien. Daarnaast staat de Amstelkerk –die precies driehonderdvijftig jaar geleden werd gebouwd en nu het kantoor is van Stadsherstel– momenteel grotendeels leeg omdat bijna alle medewerkers van Stadsherstel vanwege de coronamaatregelen thuiswerken en er geen activiteiten in de kerk worden georganiseerd.

De Amstelkerk op het Amstelveld dateert uit 1670 en is gebouwd naar een ontwerp van Daniël Stalpaert. Aan het einde van de twintigste eeuw kreeg het bedehuis te kampen met teruglopend kerkbezoek en was het gebouw totaal vervallen. Stadsherstel nam het in 1986 over van de hervormde gemeente en heeft het gerestaureerd en herbestemd. In 1990 betrok Stadsherstel hier haar nieuwe kantoor.

De kantoorruimte wordt nu aangepast aan de hedendaagse eisen, terwijl het gebouw wordt verduurzaamd. Het krijgt zonnepanelen en een modern warmteterugwinventilatiesysteem. Verder wordt de gehele verwarmingsinstallatie voorbereid om van het gas af te gaan, wordt het gebouw beter geïsoleerd en krijgt het interieur een schilderbeurt.

Het werk moet na de zomer voltooid zijn. De verjaardag van de Amstelkerk zal daarna gevierd worden met een lezing over de geschiedenis van het gebouw.