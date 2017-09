Gg’s Den Haag en Scheveningen naar Bethaniëkerk

De gereformeerde gemeenten van Den Haag en Scheveningen, die per 1 oktober samengaan, gaan gebruikmaken van de Bethaniëkerk in Den Haag.

Dat is eind vorige week aan beide gemeenten meegedeeld.

Het besluit tot fusie werd vorig jaar reeds genomen. Beide gemeenten hadden al jaren te maken met vergrijzing en wegtrekkende gezinnen. Sindsdien is er nagedacht over de vraag welke kerk gebruikt zou blijven worden.

Nu is besloten vanaf 1 januari gebruik te gaan maken van de Bethaniëkerk aan de Oude Boomgaardstraat in Den Haag. Deze kerk dateert uit 1986 en telt 300 zitplaatsen. Voor de Eben-Haëzerkerk in Scheveningen, die op de gemeentelijke monumentenlijst staat, wordt een bij het kerkgebouw passende bestemming gezocht. Zondagmiddag wordt in beide gemeenten afzonderlijk een laatste dienst worden gehouden.

Zowel de gemeente van Den Haag als die van Scheveningen telde per 1 januari 2017 ongeveer 150 leden en doopleden. Beide gemeenten zijn vacant, Den Haag sinds 2009, Scheveningen sinds 2006.

