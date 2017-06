GBS vervangt moeilijke woorden Statenvertaling toch niet

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) gaat in haar uitgaven van de Statenvertaling verouderde woorden niet vervangen door hedendaagsere begrippen.

Dat deelt secretaris ds. A. van Heteren mee in het juninummer van StandVastig, periodiek van de stichting.

Een tekstcommissie rondde vorig jaar haar onderzoek naar verouderde woorden af, meldt ds. Van Heteren. In oktober keurde het GBS-bestuur de door de commissie voorgestelde synoniemen goed, aldus het bericht.

In tegenstelling tot eerdere plannen heeft het GBS-bestuur „recentelijk” besloten „deze synoniemen niet in de Bijbeltekst, maar in een aparte kolom te verwerken.”

De commissie begon haar werk ongeveer tien jaar geleden naar aanleiding van vragen of de synoniemen in de verklarende woordenlijst in GBS-uitgaven in de Bijbeltekst zelf opgenomen kunnen worden.

In 2011 gaf ds. Tj. de Jong, toen tweede voorzitter van de GBS, in StandVastig aan dat de Bijbelstichting „welwillend” stond tegenover het verzoek van onder meer de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten om woorden die in onbruik zijn geraakt, te vervangen door termen van gelijke betekenis. De synode van de GG vroeg er in 2007 voor het eerst om, mede vanwege het verschijnen van de Herziene Statenvertaling (HSV). De GG-synodes die daarop volgden onderstreepten het belang van het vervangen van moeilijke begrippen en drongen er bij de GBS op aan het werk snel af te ronden.

Lang hanteerde de GBS de norm dat als een woord voorkwam in de dikke Van Dale vervanging niet nodig was. Later bleek die norm niet goed te werken, aldus een artikel van GBS-voorzitter ds. A. C. Rijken in het Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk in 2015.

In de digitale Bijbeluitgaven van de GBS, zoals de app GBSBijbel, worden de synoniemen voor verouderde woorden weergegeven als gebruikers op dat woord klikken.