Friese predikant prikt stelling 96 op kerkdeur

Ds. K. H. Bogerd, predikant van de hervormde gemeente in Wouterswoude, heeft woensdag op Hervormingsdag, in navolging van Maarten Luther, een stelling op zijn kerkdeur bevestigd: stelling 96.

Het gaat om een handgeschreven tekst met het woord ”Trouw” en daaronder de Bijbeltekst uit Openbaring 2:10: „Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.” „Als ik dit wilde doen moest het op Hervormingsdag”, aldus ds. Bogerd.

De Friese predikant is een groot bewonderaar van kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546). Die verspreidde ooit 95 stellingen, te beginnen in Wittenberg, als aanklacht tegen de aflaatpraktijk in de Rooms-Katholieke Kerk.

Ds. Bogerd kwam tot de spontane actie omdat hij recent een aantal preken heeft gehouden over het thema trouw. „Het is een oproep aan de hele christenheid om trouw te blijven aan de kerk. Daar gaat het namelijk om.”

De predikant benadrukt dat het geen aanklacht tegen zijn eigen kerkelijke gemeente is. „Het gaat er mij meer om een daad te stellen. Er is de teneur dat het allemaal minder wordt in de kerk. Ik wil een ander geluid laten horen dat wijst op de belofte die er in Gods Woord te vinden is.”

Punaises

Ds. Bogerd noemde eerder het idee al eens op de kansel in zijn gemeente. „Ik wilde de stelling eerst aan de kerkdeur spijkeren, net als Luther, maar dat durfde ik niet. Dat zou de kerkdeur te veel beschadigen.” Daarom koos ds. Bogerd voor het ophangen met een paar punaises. Die moest hij woensdagmiddag overigens eerst nog kopen.

In de regio is ds. Bogerd bekend vanwege de Bijbelstudieavonden die hij regelmatig houdt. Afgelopen zondag verzorgde hij bovendien een meditatie in het radioprogramma Prelude, van Omroep Friesland.

De Friese predikant zegt zelf dat hij doorgaans „niet snel de publiciteit zoekt. Ik houd me het liefst wat op de achtergrond, maar dit vond ik wel zo belangrijk dat ik het aangedurfd heb.”

Stilstaan

Ds. Bogerd hoopt dat mensen bij de kerkdeur zullen stilstaan om de stelling te lezen. „Het is bekend dat mensen eerder stoppen als ze een handgeschreven tekst zien. Dat prikkelt en je wilt toch even zien wat er staat. Ik hoop dat ze mijn handschrift kunnen lezen.”