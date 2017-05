Emeritus ds. D. de Jong van GKV naar GKN

De Dordrechtse emeritus predikant D. de Jong heeft de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) verlaten en zich aangesloten bij de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Concrete aanleiding daarvoor is de bevestiging van ds. J. M. Haak als nieuwe predikant van de gkv Dordrecht, in augustus 2015. Ds. De Jong was lid van die gemeente. Hij heeft zich nu aangesloten bij de gkN-gemeente Zwijndrecht en omstreken.

In een toelichting zegt ds. De Jong woensdag dat hij destijds bezwaar heeft gemaakt tegen de bevestiging van ds. Haak in Dordrecht. „Hij plaatste een dag nadat hij het beroep naar Dordrecht aannam op zijn website een preek die hij in zijn vorige gemeente heeft gehouden. Tegen de inhoud daarvan had ik grote bezwaren. Dat heb ik de kerkenraad van Dordrecht laten weten, maar die is niet ingegaan op de argumenten die ik aandroeg. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik mij heb onttrokken aan de gemeente.”

Volgens ds. De Jong speelt daarnaast mee dat hij grote moeite heeft met andere ontwikkelingen in de GKV, zoals de mogelijke toelating van vrouwen tot de ambten en de opkomst van nieuwe hermeneutiek, „die het gezag van de Schrift ondergraaft.” De predikant gaf eerder lucht aan zijn bezwaren. In 2014 riep hij via een voorbeeldbrief op zijn website, GKV-leden op om zich te keren tegen het besluit van de GKV-synode van Ede in 2014 om de banden met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) aan te halen.

De 89-jarige predikant diende de gkv in Middelstum van 1960 tot 1963. Daarna diende hij vier gemeenten in Canada. In 1989 ging hij als predikant van de Canadian Reformed Churches met emeritaat en ging weer in Nederland wonen. Nadien verrichtte hij nog hulpdiensten in de gkv Sliedrecht.

De GKN ontstonden nadat vanaf 2004 op diverse momenten GKV-leden buiten het kerkverband kwamen te staan. Onder meer prof. dr. J. Douma, ds. J. R. Visser en ds. R. van der Wolf verlieten de afgelopen jaren de GKV en sloten zich aan bij de GKN.