Ds. Rozema doet intrede in cgk Goes

Ds. J. P. Rozema uit Onstwedde is vrijdagavond –7 februari– bevestigd als predikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Goes.

De bevestiger, ds. J. G. Schenau uit Nunspeet (Ichthus), preekte naar aanleiding van Efeze 4:8 e.v., met als thema ”Geschenk van Christus”. Daarna deed ds. Rozema intrede vanuit Efeze 4:13 e.v., met als thema ”Volwassen (in) liefde voor onze Bruidegom”.

Aansluitend werd ds. Rozema toegesproken door burgemeester M. Mulder van Goes, ds. A. G. M. Weststrate namens de classis Middelburg, J. Flipse namens de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Goes, ds. A. Fraanje (PKN) als oud-gemeentelid, en I. C. Elenbaas namens de gemeente.

Nadat ds. Rozema een kort dankwoord had uitgesproken, zong de gemeente tot slot ”Dankt, dankt nu allen God”.

De cgk in Goes was vacant sinds het vertrek van ds. Schenau naar Nunspeet, in juni 2018.

Lees ook:

Ds. J. P. Rozema (CGK) neemt beroep aan naar Goes (RD.nl, 26-08-2019)

Ds. J. G. Schenau neemt afscheid van cgk Goes (RD.nl, 25-06-2018)