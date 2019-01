Ds. Klaassen gaat zondag „in goed overleg” niet voor in Gorinchem

Dr. M. Klaassen, hervormd predikant te Arnemuiden, zal zondagmorgen niet voorgaan in de Grote Kerk in Gorinchem. Aanleiding vormt de commotie rond de Nashvilleverklaring over huwelijk en (homo)seksualiteit.

„De kerkenraad van de wijkgemeente Grote Kerk in Gorinchem heeft besloten dat in onze gebruikelijke kerkdienst op zondagmorgen 13 januari 2019, gastpredikant ds. M. Klaassen uit Arnemuiden niet voor zal gaan”, luidt het in een verklaring op de website van de wijkgemeente.

In Gorinchem was ophef ontstaan toen enkele inwoners erachter kwamen dat „de ‘Nashville-dominee’” –zoals dr. Klaassen inmiddels wel wordt aangeduid– zondag zou voorgaan in de Grote Kerk. Hoewel dit een gewone dienst betrof, was het idee dat hij specifiek kwam spreken over de Nashvilleverklaring. De predikant trad op als woordvoerder van de werkgroep hierachter. De inwoners startten daarop de internetpetitie ”Dominee Maarten Klaassen willen wij niet in Gorinchem”, die 228 keer werd ondertekend.

Desgevraagd wilde de Arnemuidense predikant vrijdag onderstrepen dat het kerkenraadsbesluit „in goed overleg” tot stand is gekomen. „Ik was bereid om in Gorinchem voor te gaan, maar er was bijvoorbeeld een vreedzame demonstratie bij de kerk gepland, met regenboogvlaggen. Voor een kerkdienst zijn rust en orde heel belangrijk, dan moet je geen onrust en spanning hebben. In goed overleg is toen besloten dat er een andere gastpredikant zou voorgaan. Een preekbeurt voor later dit jaar blijft gewoon staan.”

Tegenover radio 1 merkte dr. Klaassen vrijdagmorgen op het „wel verontrustend” te vinden dat we „ons voordoen als een tolerante natie. Maar hoe tolerant zijn we eigenlijk? In hoeverre is er nog ruimte voor meningen die afwijken van wat de meerderheid vindt? Het standpunt dat ik verwoord heb, was vijftig, zestig jaar geleden gemeengoed bij de meerderheid van de bevolking.”

Op Twitter reageerde dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ook op ‘Gorinchem’: „In de kerk is iedereen welkom! Ook ds. Klaassen cs. Niet in de valkuil van de Nashvilleverklaring vallen; elkaar uitsluiten, maar lokaal, in veilige ruimte, het gesprek zoeken.”

Stevig gesprek

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft donderdag een „stevig en duidelijk gesprek” gevoerd met dr. P. de Vries, docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium aan de VU. Dat liet woordvoerder Niels Stet vrijdagmorgen weten.

In een toelichting tegenover het AD maandag naar aanleiding van de Nashvilleverklaring had dr. De Vries de „genderideologie” vergeleken met de nazi-ideologie. Dinsdag liet de VU weten „geschokt” te zijn door deze vergelijking. „Onze collega heeft inmiddels spijt betuigd en het faculteitsbestuur zal in een aanstaand pittig gesprek passende maatregelen aankondigen”, schreef de universiteit in een verklaring. „Het mag duidelijk zijn dat er een grens is overschreden.”

VU-woordvoerder Stet wilde vrijdag niets zeggen over de inhoud van het gesprek met dr. De Vries en de „passende maatregelen” die al dan niet getroffen zijn. „Wij doen nooit uitspraken over de uitkomsten van gesprekken tussen werkgever en werknemer.”

Prof. dr. W. van Vlastuin, rector van het seminarium, wilde evenmin iets kwijt. „Wij hebben in het gesprek afgesproken hier geen mededelingen over te doen, dus daar houd ik mij aan.” Ook met prof. Van Vlastuin, die de Nashvilleverklaring eveneens ondertekende, is een „stevig en duidelijk gesprek” gevoerd, aldus de VU-woordvoerder.

Petities

Op internet lopen momenteel nog vier petities rond de Nashvilleverklaring. De petitie ”Anti-Nashvilleverklaring” is inmiddels ruim 45.000 keer getekend, de petitie ”Ondertekenaars Nashville Manifest moeten strafrechtelijk worden vervolgd” bijna 2000 keer.

Daartegenover staat de petitie van het platform CitizenGO, ”Voorkom een nieuwe christenvervolging – teken nu #Nashville”, die op dit moment ruim 5500 keer is getekend, en de petitie van linguïst en vertaler Marcel Bas uit Voorschoten, ”Begrip voor de Nashvilleverklaring”, die tot nu toe zo’n 2000 handtekeningen kreeg.