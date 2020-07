Demonstratie rond ‘Nashville’ gepland voor Grote Kerk Gorinchem

Voor de Grote Kerk in Gorinchem wordt op zondag 26 juli een demonstratie georganiseerd omdat die middag een „dominee die de Nashville-verklaring ondertekende”, dr. M. Visser (Wezep), opnieuw in de stad voorgaat.

”Stop homofobie dominee” luidt het motto van de demonstratie, blijkens een Facebookbericht een initiatief van Paulus Hendrikus Van Zee. „Breng een vlag mee, liefst met regenboogkleuren. Verzoek om RIVM-regels in acht te nemen.”

AD Rivierenland berichtte dinsdag over het voorgaan van ds. Visser, onder de kop ”Dominee die Nashville-verklaring ondertekende preekt opnieuw in Gorinchem”.

Dr. Visser, missionair directeur van Stichting Global Rize (zending via internet) reageert desgevraagd laconiek op de voor volgende week zondag geplande demonstratie: „Ik had er nog niet van gehoord. Maar: leuk. Ik hoop dat ze ook allemaal in de kerk komen.”

De predikant zal zich er in elk geval niet door laten weerhouden. „Waarom zou ik? Ik hoop op tijd aanwezig te zijn, zodat ik nog even met ze kan praten. Altijd fijn.”

De Nashvilleverklaring over huwelijk en (homo)seksualiteit die begin vorig jaar in een Nederlandse vertaling werd gepubliceerd, leidde tot veel commotie. Ook toen werd voor de Grote Kerk een demonstratie voorbereid, omdat dr. M. Klaassen (Arnemuiden), woordvoerder van de werkgroep achter de verklaring, zou voorgaan. „In goed overleg” tussen kerkenraad en dr. Klaassen ging dit toen niet door.

